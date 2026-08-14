Após filiação irregular de Flávio, sistema do TSE segue suspenso

O sistema de filiação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue suspenso desde a noite desta quinta-feira (14/8). A medida foi determinada pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, após uma filiação indevida do candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Missão.

Em nota, a Corte também informou que o sistema segue recebendo pedidos e que o presidente determinou que fossem apuradas outras tentativas de burla com nomes de outros candidatos à Presidência.

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Uma tentativa de filiação irregular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi identificada na noite desta quinta, mas não foi efetivada. “Com isso, os dois candidatos estão com a situação regularizada”, apontou a Corte. O prazo para que os partidos registrem as candidaturas acaba neste sábado (15).

Sem invasão ao sistema

O TSE também informou que a filiação irregular de Flávio não foi fruto de hackeamento do sistema, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém do Missão. Em nota, o partido afirmou que comunicou o gabinete do senador sobre a filiação no início de agosto.

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Em nota encaminhada para a imprensa, o partido disse ainda que, ao identificar a filiação do senador, já teria tentado reverter o cadastro no mesmo dia em que a fraude foi identificada, mas o pedido teria sido negado pelo tribunal eleitoral. Segundo o Missão, os e-mails enviados à equipe do senador teriam sido abertos, mas nunca foram respondidos.