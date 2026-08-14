Senador defende busca por entendimento com EUA antes de escalada comercial

"Uma relação construída ao longo de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos exige que todas as possibilidades de entendimento sejam buscadas antes de uma escalada comercial", disse Trad - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal, avalia que o Brasil deveria buscar “todas as possibilidades” de entendimento antes de uma escalada comercial com os Estados Unidos (EUA).

"O Brasil precisa estar preparado para agir quando necessário, mas uma relação construída ao longo de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos exige que todas as possibilidades de entendimento sejam buscadas antes de uma escalada comercial", disse em nota, divulgada nesta sexta-feira (14/8).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ontem (13), o governo brasileiro anunciou que iniciou o processo para avaliar se o tarifaço norte-americano será respondido com base na Lei da Reciprocidade Econômica, que autoriza o Brasil a adotar medidas comerciais contra países que imponham barreiras unilaterais prejudiciais à competitividade.

A decisão não resulta automaticamente na adoção de contramedidas, mas abre uma etapa de avaliação e consultas diplomáticas com os EUA. “Considero importante que esse espaço seja utilizado para buscar uma solução negociada, ao mesmo tempo em que o Brasil avalia, com responsabilidade e critérios técnicos, os instrumentos que tem à disposição”, defendeu.

Leia também: Governo inicia processo da Lei da Reciprocidade contra tarifaço dos EUA

O senador não invalida o uso da Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Ele avalia que a medida é um instrumento legítimo para proteger os interesses brasileiros, mas defende, sobretudo, o “diálogo até o limite, responsabilidade nas decisões e defesa dos interesses brasileiros”.

Relembre o caso

Em 15 de julho, o governo norte-americano anunciou a aplicação de tarifas de 25% sobre uma série de produtos brasileiros exportados ao país por supostas práticas comerciais injustas. As tarifas entraram em vigor no dia 22 de julho.

Leia também: Brasil aciona OMC contra tarifas dos EUA e denuncia discriminação



Em 23 de julho, os EUA anunciaram uma nova tarifa de 12,5% sobre as exportações brasileiras, sob a alegação de que o país falhou em combater adequadamente o trabalho forçado. As novas taxas entraram em vigor no dia 24 de julho.

Além da Lei da Reciprocidade, no final do mês passado, o Brasil já havia iniciado um processo de consultas sobre o tarifaço dentro do âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). A medida foi um passo dentro do processo de solução de controvérsias comerciais dentro da OMC.