Lula chega ao QG do PT para gravação de programas eleitorais

Lula grava materiais de campanha para seus aliados nos estados - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, na tarde desta quarta-feira (14/8), ao quartel-general (QG) de campanha do partido para gravar programas eleitorais com aliados para as eleições deste ano.



A chegada de Lula na casa, localizada no bairro do Lago Sul, em Brasília, deu-se por volta das 16h. Cada gravação dura entre 20 a 25 segundos.



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Até às 17h desta sexta, a reportagem confirmou que os ex-ministros e parlamentares Renan Filho (MDB-AL) e Marina Silva (Rede-SP) estão no QG gravando programas eleitorais, que começam a ser exibidos no domingo (16). O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também está presente.



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Aliados

Renan Filho e Marina são, respectivamente, candidatos a governador e ao Senado em seus estados, Alagoas e São Paulo. Calheiros, por sua vez, busca a reeleição ao Senado por Alagoas.

Além do trio, há a expectativa da participação de outros 20 aliados de Lula para a gravação de programas eleitorais. São eles: Requião Filho, Laurez, Paulo Mourão, Natasha (MT), Juliana Brizola, Tor Dantas, Jorge Viana, Simone Tebet, Manuela d'Ávila, João Campos, Marília Arraes, Humberto Costa, Lucas Ribeiro, João Azevêdo, Acir Gurgacz, Fávio Mitidieri, Rafael Motta, Pedro Taques e Áurea Carolina.

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