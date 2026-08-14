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Eleições 2026

Lula chega ao QG do PT para gravação de programas eleitorais

Sede fica em uma casa do Lago Sul. Lula também grava com aliados que vão concorrer a cargos em outubro, incluindo seus ex-ministros

Lula grava materiais de campanha para seus aliados nos estados - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )
Lula grava materiais de campanha para seus aliados nos estados - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, na tarde desta quarta-feira (14/8), ao quartel-general (QG) de campanha do partido para gravar programas eleitorais com aliados para as eleições deste ano.

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A chegada de Lula na casa, localizada no bairro do Lago Sul, em Brasília, deu-se por volta das 16h. Cada gravação dura entre 20 a 25 segundos.
Até às 17h desta sexta, a reportagem confirmou que os ex-ministros e parlamentares Renan Filho (MDB-AL) e Marina Silva (Rede-SP) estão no QG gravando programas eleitorais, que começam a ser exibidos no domingo (16). O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também está presente.

Aliados

Renan Filho e Marina são, respectivamente, candidatos a governador e ao Senado em seus estados, Alagoas e São Paulo. Calheiros, por sua vez, busca a reeleição ao Senado por Alagoas.
Além do trio, há a expectativa da participação de outros 20 aliados de Lula para a gravação de programas eleitorais. São eles: Requião Filho, Laurez, Paulo Mourão, Natasha (MT), Juliana Brizola, Tor Dantas, Jorge Viana, Simone Tebet, Manuela d'Ávila, João Campos, Marília Arraes, Humberto Costa, Lucas Ribeiro, João Azevêdo, Acir Gurgacz, Fávio Mitidieri, Rafael Motta, Pedro Taques e Áurea Carolina.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 14/08/2026 17:17
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