Weverton nega interferência em investigação sobre homicídio no MA

"Repreendo qualquer possibilidade que se tente fazer de envolvimento do meu nome na relação com esse caso", disse o senador - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A. Press)

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) reagiu, nesta sexta-feira (14/8), às alegações de que teria usado de sua influência política para atrapalhar investigações sobre uma organização criminosa que cometeu homicídio no Maranhão.

O caso teve o sigilo quebrado hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Os investigadores apontam que Rocha teria usado de sua influência política junto ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins para atrasar uma investigação no STJ que atingia a família do governador do Maranhão, Carlos Brandão (MDB), também investigada.

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"Repreendo qualquer possibilidade que se tente fazer de envolvimento do meu nome na relação com esse caso. Eu era candidato a governador na eleição passada e nem parte do mesmo grupo (de Brandão) eu fazia. Portanto, nada tenho a ver com essa situação", afirmou o parlamentar, após ter participado de gravações de programas eleitorais ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no QG do PT, em Brasília.

Relatoria de Dino

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Além de negar envolvimento nas alegações de participação no assassinato, Rocha repercutiu o fato de Flávio Dino, ex-governador de seu estado, ter sido sorteado como relator do processo.

"Nós estamos vivendo um momento muito difícil e é preciso ter muita tranquilidade. (...) Deixa Deus tocar no coração dele", concluiu.