Romário deixa o PL e declara apoio a Eduardo Paes no governo do Rio

O senador Romário (RJ) formalizou nesta sexta-feira (14/8) sua desfiliação do Partido Liberal (PL) e anunciou apoio à candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao governo do Rio de Janeiro. Por enquanto, o parlamentar segue sem partido e diz não haver negociações em andamento para uma nova filiação. Como o parlamentar foi eleito em 2022, ele permanece no cargo até o pleito de 2030.

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Segundo o senador, a saída da legenda é fruto de uma decisão amadurecida nos últimos meses e marca o encerramento de um ciclo político, sem rompimentos pessoais com colegas de partido. "Tenho respeito pelo PL e pelas pessoas com quem caminhei nos últimos anos. Foi uma decisão pensada, tomada com tranquilidade e sem qualquer questão pessoal. Entendi que este é o momento de encerrar esse ciclo e seguir um novo caminho político. Saio sem briga, sem ressentimento e com respeito por todos", afirmou Romário.

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O senador reforçou que sua atuação no Senado não muda com a mudança de legenda. "Partido é uma escolha política. Meu compromisso com o Rio de Janeiro e com as pessoas que me elegeram está acima de qualquer escolha partidária. É isso que vai continuar orientando minhas decisões e o meu trabalho no Senado", disse.

No cenário eleitoral fluminense, Romário confirmou que apoiará Eduardo Paes na disputa pelo governo do estado, mesmo reconhecendo divergências políticas com o candidato: "Tenho minhas posições, o Eduardo tem as dele e não precisamos concordar em tudo. O que pesa para mim é o Rio. Acredito que ele reúne hoje as melhores condições para governar o estado, construir soluções e enfrentar problemas que se arrastam há muitos anos e que até hoje nenhum governador conseguiu resolver. Minha escolha está feita e vou apoiá-lo publicamente", declarou.

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O senador citou segurança pública, saúde, desenvolvimento econômico, educação, moradia, esporte e a defesa dos direitos de pessoas com deficiência e doenças raras como temas que vão exigir capacidade de gestão do próximo governo. "Política madura também é saber construir convergências quando existe um objetivo maior. Nesse caso, esse objetivo é melhorar a vida do povo do Rio de Janeiro. É por isso que decidi caminhar com o Eduardo", concluiu Romário.