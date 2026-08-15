Caiado cancela agenda com Kassab no Rio de Janeiro

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) cancelou a participação em um encontro político com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, candidato a vica na chapa, marcado para a manhã deste sábado (15/8), em Angra dos Reis (RJ). O evento seria realizado no Clube Comercial, na região central da cidade, com participação de Kassab e lideranças da Costa Verde.

Ao Correio a assessoria de Caiado, disse que o candidato precisou retornar a Goiânia ainda neste sábado e que as condições climáticas no Rio de Janeiro poderiam comprometer o deslocamento aéreo.

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Apesar do cancelamento de Caiado, Kassab manteve a agenda e participa do encontro. A ausência ocorre um dia depois de o dirigente partidário ampliar as críticas ao candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. Kassab afirmou que Flávio teria “chance zero” de vencer a eleição e defendeu Caiado como uma alternativa competitiva para o eleitor que rejeita tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o senador do PL.

Ontem (15) as declarações provocaram reação imediata do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio. Marinho acusou o PSD de atuar como uma espécie de “linha auxiliar” do governo Lula e questionou a candidatura de Caiado. Na avaliação do coordenador, o partido de Kassab, que ocupa ministérios na atual administração federal, estaria contribuindo para a reeleição do presidente. Marinho também afirmou que a candidatura de Caiado “não é para valer” e que as forças políticas estariam se movimentando para tentar impedir o avanço de Flávio.

Kassab voltou a endurecer o discurso na sexta-feira (14/8). Segundo ele, o PT não estaria atacando Flávio porque consideraria o candidato do PL o adversário mais fácil de ser derrotado em um eventual segundo turno. O presidente do PSD chegou a dizer que Lula “quer Flávio Bolsonaro”, por considerar que uma disputa entre os dois seria uma “vitória certa” do PT. A declaração aprofundou a disputa pelo eleitorado de direita e colocou PSD e PL em lados opostos na tentativa de definir quem representa a alternativa mais competitiva ao presidente.

Flávio também reagiu. O senador afirmou que sempre considerou que os demais candidatos que se apresentam como integrantes da direita seriam adversários do PT. A declaração foi interpretada como uma tentativa de enquadrar a disputa em um confronto direto com Lula e reduzir o espaço dos demais nomes do campo conservador. O episódio também ocorre em meio à disputa pelo apoio de partidos do chamado Centrão, que ainda não fecharam posição em torno de uma candidatura presidencial.

“Não sei como os outros candidatos a Presidente que se dizem de direita pensam, mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que seriam TODOS contra o PT”, escreveu. “Minha disputa é para resgatar o Brasil do cativeiro, e não pelo poder.”

Caiado volta a Goiás neste domingo

Com o retorno a Goiás, Caiado concentrará neste domingo (16/8) a agenda de lançamento de sua campanha na região do Entorno do Distrito Federal. O candidato participará de uma carreata por cidades da região e fará duas coletivas de imprensa ao longo do dia.

A mobilização começa às 8h, em Águas Lindas de Goiás, onde está prevista uma coletiva às 8h30, em frente ao Mercadão Goiano. Depois, a comitiva seguirá para Santo Antônio do Descoberto, às 10h, com concentração em frente ao Sindicato Rural.

Às 11h30, a agenda prevê passagem por Novo Gama, no Lago Azul, em frente à garagem da Rota do Sol. Depois, às 13h, Caiado estará em Valparaíso de Goiás, em frente ao terminal das vans, no Setor Céu Azul. A última parada da carreata será às 14h30, em Cidade Ocidental, no Balão da Santa, em frente ao Lago.

O lançamento oficial da campanha está previsto para as 16h, na Chácara Sorgatto, na Avenida 6, no Centro de Luziânia. Após o evento, Caiado concederá uma nova coletiva de imprensa, às 17h.

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