Flávio lidera engajamento nas redes sobre segurança, mostra pesquisa

O estudo aponta uma forte presença de políticos ligados ao PL nas discussões sobre segurança. - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi o presidenciável que mais mobilizou as redes sociais no debate sobre segurança pública entre 31 de julho e 7 de agosto. No mesmo período, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), foi o candidato que mais publicou conteúdos sobre o assunto. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelos institutos Democracia em Xeque e Sou da Paz, que analisou 21,8 mil publicações feitas em diferentes plataformas digitais.

O estudo aponta uma forte presença de políticos ligados ao PL nas discussões sobre segurança. As contas associadas ao partido somaram cerca de 1,3 mil publicações e alcançaram 4,59 milhões de interações, o equivalente a 46% de todo o engajamento registrado no levantamento. Entre os grupos ligados ao PT, foram identificadas 801 mil interações, correspondentes a 8,1% do total.

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A diferença de desempenho entre os campos políticos não se repetiu em todos os assuntos relacionados à segurança. De acordo com o levantamento, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiveram maior presença nas conversas sobre feminicídio. O tema, embora tenha aparecido menos do que assuntos como facções criminosas e criminalidade em geral, apresentou elevado nível de interação nas plataformas.

Entre os presidenciáveis, Flávio concentrou mais de 1 milhão de interações durante o período analisado. O resultado colocou o senador à frente dos demais nomes que disputam a sucessão presidencial no ambiente digital. Parte da repercussão veio de conteúdos publicados em parceria com outros integrantes do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma das publicações de maior alcance foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e compartilhada com Flávio. No conteúdo, Carlos afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, estaria sendo injustiçado por não poder receber visitas durante o cumprimento da prisão domiciliar. Outro destaque foi a publicação de Flávio anunciando o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente.

Gaspar também apareceu entre os principais responsáveis pela movimentação nas redes no período. Além da publicação de Flávio sobre a escolha para a chapa, uma postagem do próprio deputado esteve entre as de maior engajamento. Nela, Gaspar, que foi relator da CPMI do INSS, criticou suspeitas envolvendo Fábio Luís da Silva, filho do presidente Lula.

Apesar de ter ficado atrás de Flávio em interações, Caiado foi o presidenciável que mais produziu conteúdo sobre segurança pública no intervalo analisado, com 32 publicações. O tema é uma das principais bandeiras da pré-campanha do ex-governador goiano.