Mayara Noronha, ex-primeira-dama do DF, lança candidatura a deputada federal

Candidata pelo Podemos à Câmara dos Deputados, Mayara usou as redes sociais para anunciar o início da campanha e listar as bandeiras que pretende defender em Brasília - (crédito: Reprodução/Instagram (@mayara.noronharocha))

A ex-primeira-dama do DF, Mayara Noronha, mulher de Ibaneis Rocha, deu início neste domingo (16/8) à sua campanha eleitoral nas redes sociais. Ela lançou sua candidatura ao cargo de deputada federal pelo Podemos. O registro da candidata havia sido feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há uma semana, mas a divulgação pública só começou com o início oficial do período de campanha.

Em publicação nas redes sociais, a primeira feita após a abertura do calendário eleitoral, Mayara afirmou estar iniciando "uma nova caminhada". Ela recorreu a uma reflexão sobre os diferentes momentos da vida para justificar a decisão de disputar uma vaga no Congresso Nacional, dizendo que agora é "tempo de seguir novos caminhos".

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A candidata declarou que pretende levar ao Legislativo experiências, ideias e causas ligadas à sua trajetória pessoal. Segundo ela, o objetivo é contribuir para a criação, a inovação e a atualização das leis brasileiras.

Entre as pautas prioritárias, Mayara citou a ampliação de oportunidades para estudantes, passando pela educação, a qualificação profissional e o empreendedorismo. Ela também defendeu um ambiente favorável a quem empreende, investe e gera empregos, classificando a iniciativa privada como parte essencial do desenvolvimento econômico e social do país.

A candidata ainda destacou o compromisso com a proteção de meninas e mulheres, incluindo o enfrentamento a novas formas de violência no ambiente digital. Segundo ela, esse será um dos eixos centrais de sua atuação parlamentar caso seja eleita.

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Outro ponto mencionado por Mayara foi a atenção a pacientes e familiares que convivem com doenças neurodegenerativas, depressão e alcoolismo. Ela afirmou que essas condições frequentemente afetam não apenas o paciente, mas toda a estrutura familiar ao redor dele.

A publicação foi encerrada com uma mensagem de cunho religioso, na qual a candidata citou o versículo bíblico de Josué 1:9. O texto reforça um chamado à coragem e à confiança diante dos desafios da nova etapa política que se inicia.