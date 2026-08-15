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REGISTRO DE CANDIDATURA

Michelle declara R$ 4,4 milhões em patrimônio e um Fusca de R$ 30 mil

A ex-primeira-dama vai disputar, pela primeira vez, um cargo público. O registro foi feito no último dia do prazo legal

Michelle vai concorrer a uma vaga no Senado pelo PL - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)
Michelle vai concorrer a uma vaga no Senado pelo PL - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 4,4 milhões, distribuído entre aplicações financeiras, além de um Fusca avaliado em R$ 30 mil. Junto com Michelle,  a deputada federal Bia Kicis (PL) também registrou candidatura ao Senado.

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Michelle, que chegou a fazer suspense sobre sua participação no pleito deste ano, confirmou que vai concorrer a uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Como suplente, indicou o irmão, Diego Torres.

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Segundo dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Michelle possui R$ 301,6 mil aplicados em um fundo de investimentos e R$ 4,1 milhões em uma aplicação financeiras.  

Campanha

O blog "Em alta na política" já havia noticiado que a campanha de Michelle será  concentrada em compromissos no período da tarde e da noite, dada a necessidade de adaptação aos cuidados prestados pela ex-primeira-dama ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

A estratégia foi antecipada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). “Teremos que ser criativos”, afirmou a parlamentar ao blog ao comentar a logística da campanha.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/08/2026 21:23 / atualizado em 15/08/2026 21:29
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