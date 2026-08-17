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ELEIÇÕES 2026

Pablo Marçal diz que patrimônio de R$ 7,4 bi está errado e manda corrigir declaração de bens

Empresário registrou candidatura após liberação judicial, mas valor bilionário declarado gerou contestação e deve passar por retificação

Preenchimento de patrimônio é de responsabilidade direta dos concorrentes e de suas respectivas legendas partidárias perante a Justiça Eleitoral - (crédito: Reprodução/Instagram/Pablo Marçal)
Preenchimento de patrimônio é de responsabilidade direta dos concorrentes e de suas respectivas legendas partidárias perante a Justiça Eleitoral - (crédito: Reprodução/Instagram/Pablo Marçal)

O empresário Pablo Marçal (PRTB) disse que sua declaração de bens, de R$ 7,4 bilhões, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está errada e que mandou corrigir as informações.

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Marçal registrou candidatura à Presidência da República no sábado (15/8), último dia do prazo, após a Justiça Eleitoral de São Paulo conceder uma liminar para ele trocar de sigla e se filiar ao PRTB.

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A candidatura poderá ser negada, pois o candidato foi alvo de uma condenação em função da campanha à Prefeitura de São Paulo, em 2024, que o tornou inelegível por oito anos.

O patrimônio de R$ 7,4 bilhões faria Marçal o candidato mais rico das eleições 2026. O valor é 43,77 vezes maior que o declarado por ele em 2024, quando disse ter R$ 169,5 milhões em bens.

Ao jornal Estadão, Marçal disse que a declaração está errada e que já mandou corrigir as informações. Ele não informou qual seria o valor correto.

O preenchimento é de responsabilidade dos candidatos e dos partidos. Na declaração de bens ao TSE, eles precisam informar bens em nome próprio, como casas e carros, e os valores de participações em empresas, além de saldos em contas bancárias, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 17/08/2026 09:06
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