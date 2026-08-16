Caiado inicia campanha à Presidência com foco em segurança pública

O governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), iniciou oficialmente neste domingo (16/8) a campanha eleitoral na região do Entorno do Distrito Federal. O lançamento ocorreu durante uma carreata que passou por municípios goianos próximos a Brasília e teve como principal tema a segurança pública.
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Ao chegar à Cidade Ocidental, por volta das 18h, Caiado afirmou que o combate à violência será uma das prioridades caso seja eleito. Segundo ele, o tema está entre as principais preocupações da população brasileira.
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“Se eleito, a prioridade é aquela que é da população. Violência hoje, sem dúvida nenhuma, angustia todas as pessoas. Violência, crime, corrupção tomam quase que 50% do sentimento da população brasileira”, afirmou.
A campanha começou em Águas Lindas de Goiás e percorreu cinco municípios do Entorno: Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental. As cidades foram visitadas em intervalos de aproximadamente duas horas. O encerramento da caravana ocorre em Luziânia.
Segundo Caiado, a escolha da região para o início da campanha teve como objetivo apresentar resultados de sua gestão como governador de Goiás, principalmente nas áreas de segurança, infraestrutura, saúde e educação.
“A proposta é mostrar o que foi possível de transformar sendo governador. Nós hoje fizemos um trajeto na região mais violenta do país, quando eu assumi o governo. Fiz questão de iniciar por aqui para mostrar o quanto a população vive em paz”, disse.
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