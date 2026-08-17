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Eleições 2026

A estratégia da campanha de Lula para atrair eleitores indecisos

Membros da equipe do petista enxergam nos indecisos um meio de garantir maior espaço de vantagem

Campanha de Lula deve apostar em mensagens mais diretas para tentar garantir uma vitória já no primeiro turno - (crédito: AFP)
Campanha de Lula deve apostar em mensagens mais diretas para tentar garantir uma vitória já no primeiro turno - (crédito: AFP)

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mira os eleitores indecisos para evitar uma maior abstenção e tentar garantir uma vitória já no primeiro turno. Integrantes da equipe do petista avaliam que associar uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à possibilidade de retomada do projeto político do pai e ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser uma estratégia para alcançar esse eleitorado.

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A avaliação dentro da sigla é de que, entre aqueles que já definiram seus votos, há pouco espaço para mudanças. O foco, portanto, passa a ser os indecisos, com comparações entre os governos Lula e Bolsonaro. A ideia, segundo um interlocutor, é apresentar os crescimentos e avanços registrados durante as gestões petistas em contraposição ao que considera retrocessos e desmontes promovidos pela administração Bolsonaro.

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A estratégia também passa por reforçar a ideia de que a eleição não representa apenas uma escolha entre dois nomes, mas entre projetos distintos de país. Nesse cenário, a campanha do presidente pretende explorar a memória recente do eleitorado e resgatar resultados econômicos e sociais do atual governo, ao mesmo tempo em que procura relembrar medidas adotadas durante a gestão anterior.

Nas coxias da campanha, a leitura é de que a disputa entra agora em uma etapa em que cada ponto percentual pode fazer diferença. Com uma parcela do eleitorado ainda sem uma decisão consolidada, o desafio do líder petista é transformar a vantagem entre os votos já definidos em uma maioria capaz de reduzir a possibilidade de segundo turno.

Para isso, a equipe de Lula avalia intensificar a comunicação voltada a esse público nas próximas semanas, apostando em mensagens mais diretas e na comparação entre as duas administrações, uma espécie de "artilharia digital". A avaliação é de que, diante de um eleitorado mais dividido e menos disposto a mudar de posição, a capacidade de convencer quem ainda não escolheu um candidato será determinante para o desfecho da disputa.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 17/08/2026 12:23 / atualizado em 17/08/2026 12:27
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