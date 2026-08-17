Edinho vê Lula como "antissistema" após Moraes reaproximar petista de Alcolumbre

Um dos coordenadores de campanha do petista, o presidente nacional do partido defendeu Lula como um antissistema após responder uma pergunta que questionou o fato de a reaproximação do chefe do Planalto com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), ter sido mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do PT, Edinho Silva, sustentou nesta segunda-feira (17/8) a ideia de que o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atuaria como um político "antisistema", capaz de fazer uma reforma política e "enfrentar" distribuição de emendas irregulares.

"O presidente é antissistema porque ele quer enfrentar privilégios, aumentar salário trabalhador. Ele quer que a gente tenha uma política que enfrente a concentração da renda, portanto, que distribua a renda para quem não tem. Por isso que o presidente Lula desde que ele surgiu na política brasileira, ele confronta o sistema e ele foi o presidente que sempre confrontou o sistema e novamente ele é um presidente que confronta o sistema", destacou Edinho, em conversa com jornalistas, sobre perspectivas para a campanha à reeleição de Lula.

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Um dos coordenadores de campanha do petista, o presidente nacional do partido defendeu Lula como um antissistema após responder uma pergunta que questionou o fato de a reaproximação do chefe do Planalto com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), ter sido mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O presidente da República, independente da posição do presidente do Senado, tem que conversar com o presidente do Senado, tem que conversar com o presidente da Câmara, tem que conversar com o presidente da Suprema Corte", afirmou.

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Lula e Alcolumbre iniciaram uma reaproximação, no início de agosto, a partir de um jantar realizado na casa do ministro do STF, em Brasília. Após esse encontro, o petista e o presidente do Congresso se encontraram novamente outras duas vezes, no Palácio do Alvorada.

A partir do último encontro entre eles, na sexta passada, Davi Alcolumbre destravou o andamento de pautas caras ao governo, como as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) do fim da escala 6x1 e a que cria um Sistema único de Segurança Pública.

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