Caiado dispensa ajuda dos EUA contra o crime: "Problema é nosso"

Ronaldo Caiado, candidato do PSD, detalha propostas para a segurança pública e o combate ao crime organizado no Brasil - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, afirmou que os Estados Unidos não podem resolver o combate às organizações criminosas brasileiras. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (17/8), após ser questionado sobre um eventual apoio à classificação de facções como o Primeiro Comando do Capital (PCC) e o Comando Vermelho como terroristas pelo governo norte-americano.

“Os americanos não vão resolver um problema que é nosso. Não tenho preocupação nenhuma com os americanos. Quem vai resolver esse problema somos nós”, disse o ex-governador de Goiás em conversa com a imprensa na capital paulista, após participar de um evento organizado pelo Grupo Voto.

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Segundo Caiado, tem faltado “ação” do atual governo para combater a criminalidade. Ele argumenta que essa falha permitiu que as facções brasileiras se espalhassem para países vizinhos.

Como alternativa, o pré-candidato propõe a criação de uma polícia comum aos países que fazem fronteira com o Brasil. A medida, segundo ele, facilitaria a cooperação e a troca de informações entre as nações.

Caiado também criticou falas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a criação de um ministério para a segurança pública. Lula disse aguardar a aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para a área.

“Lula, por favor. O senhor está há tantos anos presidente e não sabe nem quais são as capacidades do presidente da República em decidir? Isso é por medida provisória. Você cria um Ministério da Segurança por medida provisória”, declarou Caiado.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.