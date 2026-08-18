Sem cargo formal, Janja ajuda a definir rumos da campanha de Lula

Janja participa de decisões relacionadas aos atos políticos, incluindo a escolha de convidados e a preparação de homenagens - (crédito: AFP)

Sem ocupar formalmente um cargo na campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja Lula da Silva tem participado de discussões estratégicas e ajudado a definir os rumos da organização eleitoral petista. Ela frequenta reuniões na sede do partido, em Brasília, e mantém interlocução direta com o presidente da legenda, Edinho Silva, e com o marqueteiro da campanha, Raul Rabelo.

O papel de Janja foi abordado por Edinho na segunda-feira (17/8), durante conversa com jornalistas. Segundo o presidente do PT, a participação da primeira-dama não será episódica. Ela deverá manter uma atuação permanente ao longo da campanha, inclusive com uma agenda própria nos estados.

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“Ela participa, claro que ela tem a agenda dela. Ela já viajou por diversos estados, tem feito diversas reuniões, organizando as mulheres”, afirmou o dirigente.

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De acordo com Edinho, Janja já está integrada à estrutura de organização da campanha, embora não tenha uma função formal. A primeira-dama também participa de decisões relacionadas aos atos políticos, incluindo a escolha de convidados e a preparação de homenagens.

A atuação da socióloga deve ainda se concentrar na mobilização de mulheres, segmento com o qual ela já mantém interlocução por meio de viagens e reuniões. A estratégia amplia o espaço político da primeira-dama na campanha de Lula, que deverá contar com uma agenda paralela à do presidente.

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"De carteirinha"

A relação de Janja com o PT é anterior ao casamento com Lula. Em seu perfil no Instagram, ela se define como “petista de carteirinha desde 83”. Segundo o próprio relato, ingressou no partido no início dos anos 1980, por meio do movimento estudantil, quando cursava Sociologia.

Na década de 1990, também trabalhou como assessora da sigla na Assembleia Legislativa do Paraná. A trajetória dentro do PT ajuda a explicar a proximidade que mantém atualmente com a estrutura partidária e com os responsáveis pela organização da campanha presidencial.