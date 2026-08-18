Ex de Hayden Panettiere faz promessa à filha após morte de atriz - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Wladimir Klitschko, pai de Kaya, de 11 anos, única filha de Hayden Panettiere, lamentou a morte da ex-mulher, na madrugada desta terça-feira (18), em suas redes sociais.

Através do Instagram, o ex-boxeador ucraniano compartilhou uma foto com a atriz e com a filha ainda pequena. Atualmente, a menina, que vive sob a guarda do pai. "Nossa família está passando por um momento de profundo choque e pesar. O anúncio da morte trágica de Hayden me entristece profundamente. Ela partiu cedo demais. Embora não fosse mais minha companheira, Hayden foi uma parte importante da minha vida e a mãe da nossa filha, Kaya", iniciou.

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"Ela construiu uma carreira incrível graças ao seu imenso talento, ao mesmo tempo em que enfrentava os lados mais sombrios de uma indústria extremamente exigente. Nada apagará os momentos que compartilhamos ou o lugar que ela ocupava em nossas vidas. À nossa filha Kaya: falarei sempre de sua mãe com respeito e garantirei que ela se lembre da pessoa que ela foi", acrescentou o ex de Hayden.

"Expresso minhas mais sinceras condolências aos pais de Hayden, aos seus amigos e aos seus fãs, que também sofrem com essa perda hoje. Pessoas jovens e talentosas como Hayden não deveriam partir tão cedo. Peço a todos que respeitem os sentimentos e a privacidade da nossa família neste momento extremamente difícil. Por ora, é só o que desejo dizer. Agradeço a todos que estão apoiando minha família e expressando suas sinceras condolências. Descanse em paz, Hayden. Que você encontre a paz eterna. Nós amamos você, Hayden", finalizou

Klitschko e Hayden ficaram juntos 8 anos no total. O relacionamento começou em 2009, terminou em maio de 2011, reataram em 2013 e se separaram em agosto de 2018. A artista morreu aos 36 anos no domingo (16).