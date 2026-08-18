Márcia Sensitiva previu término de Marina Sena e Juliano Floss oito meses antes - (crédito: Reprodução/Instagram)

A confirmação do fim do namoro entre Juliano Floss e Marina Sena fez uma previsão antiga de Márcia Sensitiva voltar a circular nas redes sociais.

Em dezembro de 2025, a médium havia participado de uma edição do programa do Diva Depressão no YouTube e apontado que o relacionamento da cantora terminaria em 2026.

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A previsão veio durante o momento em que Márcia analisava o futuro de Marina Sena. Na ocasião, ela associou o chamado "ano 13" a um período de fragilidade emocional e afirmou que enxergava o encerramento da relação.

"Estará no ano 13, ligado ao renascimento onde geralmente se está muito frágil sentimentalmente, tô achando que vai acabar essa história. Com muitas mágoas e sofrimento. Momento de se libertar, limpar a alma de energias ruins, sentimentalmente não tá bom", cravou a famosa.

Márcia continuou a leitura e voltou a mencionar a possibilidade de separação, relacionando o período a afastamento, perda de sentimentos e fim de expectativas.

"Olha só como bate, ano 13 no amor sugere afastamento, dispersão, destruição de um sentimento e de uma esperança, egoísmo e término. Aqui tá dando término", completou Márcia Sensitiva.

Durante a conversa, Edu, apresentador do Diva Depressão, também reagiu à previsão e afirmou que já percebia sinais de desgaste na relação.

"Pesou o clima. Já tava dando indícios de saco cheio, então Juliano Floss já vai se preparando", completou o apresentador Edu.

Previsão volta a circular após anúncio

O comentário feito meses atrás ganhou força nesta terça-feira (18), depois que Juliano Floss confirmou o fim do relacionamento com Marina.

O influenciador comunicou a separação nas redes sociais, encerrando uma relação que havia sido assumida publicamente em julho de 2024.

Com a coincidência entre a previsão e o anúncio, internautas passaram a compartilhar o trecho da participação de Márcia no programa.

A repercussão gerou tanto elogios quanto comentários irônicos sobre a capacidade de previsão da médium.

"Mas não precisa ser sensitiva pra saber que isso ia acontecer kkkk", alfinetou uma conta no X, antigo Twitter. "Passado como bate com as previsões", disse outro. "Ela sempre acerta é incrível", escreveu mais um.

"Pior que nessa previsão também deu certo com o término da parceria dela com a antiga empresária também", acresceu um fã. "CHOCADA pela 514615 vez", comentou outro.