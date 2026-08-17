Edinho pede investigação contra Flávio ao comentar casos de Marcola e Lulinha

Os argumentos entoados por Edinho Silva — combate à corrupção, autonomia das instituições e direito à defesa — em relação às investigações policiais que apuram possíveis casos de corrupção entre pessoas próximas a Lula têm sido um padrão entre a campanha e até o próprio Lula - (crédito: Divulgação/PT)

Presidente do PT e um dos coordenadores da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição, Edinho Silva cobrou nesta segunda-feira (17/8) investigações contra a família do candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, ao ser questionado sobre as apurações da Polícia Federal que associam Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o ex-assessor de gabinete de Lula Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, a um esquema de fraudes no INSS.

Segundo Edinho, a alegação de que as forças policiais teriam autonomia para investigar tanto o aliado como o filho do presidente faz com que também sejam apurados crimes supostamente cometidos por integrantes da família Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Edinho vê Lula como "antissistema" após Moraes reaproximar petista de Alcolumbre

"Apoiamos e queremos (investigações sobre) as remessas de dinheiro feitas para fora do Brasil, quase 70 milhões, onde há indícios de beneficiamento da família Bolsonaro. Da mesma forma que uma compra muito estranha de um imóvel aqui em Brasília, financiado pelo BRB, banco envolvido no caso do Banco Master. Também precisa ser apurado", cobrou.

Ditas durante uma conversa com jornalistas, na sede do PT, em Brasília, os posicionamentos também indicaram que as investigações mostram que Lula almeja estar comprometido no combate à corrupção.

“O presidente Lula combate a corrupção de forma efetiva. Ele quer que essas denúncias sejam investigadas e que os dois [Marcola e Lulinha] tenham amplo direito de defesa, como qualquer cidadão brasileiro. Mas que os dois também sejam investigados e que nesse processo possam provar sua inocência”, pontuou.

As afirmações sobre apuração contra Lulinha ocorreram no dia em que a Polícia Federal identificou conversas entre ele e a lobista Roberta Luchsinger, também investigada no caso que apura fraudes no repasse do INSS. Nesse elo entre Roberta e Lulinha, para a PF, Marcola aparece como um beneficiário de um empréstimo feito pela lobista.

Leia também: Em mensagens obtidas pela PF, Lulinha trata de negócios com lobista

Discurso de campanha

Os argumentos entoados por Edinho Silva — combate à corrupção, autonomia das instituições e direito à defesa — em relação às investigações policiais que apuram possíveis casos de corrupção envolvendo pessoas próximas a Lula têm sido um padrão entre a campanha e até o próprio Lula.

Leia também: PT busca alianças com Centrão para apoio à candidatura de Lula

O candidato à reeleição, na semana passada, foi questionado sobre possíveis crimes cometidos por Lulinha, seu filho. O presidente, embora tenha afirmado acreditar na versão do filho, negou pedir o encerramento ou o arquivamento do processo.

“Eu acredito nele, mas eu já disse aos advogados: ninguém vai pedir o fechamento de processo do meu filho”, afirmou.



