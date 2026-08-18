Zema promete proibir casas de apostas se eleito: "Uma praga"

Zema destacou que o crescimento das 'casas de apostas' on-line no país é grave - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência do Brasil Romeu Zema (Novo) afirmou que, se eleito, seu primeiro ato será a proibição das bets em território nacional. A fala aconteceu durante um encontro do empresário com mulheres que tiveram familiares vítimas de jogos de azar, realizado em São Paulo (SP), nesta terça-feira (18/8).

Em afirmações feitas aos jornalistas presentes, Zema destacou que o crescimento das 'casas de apostas' on-line no país é grave, e que os efeitos da dependência aos jogos podem ser comparados à dependência química. O presidenciável ainda disse que as bets são "uma praga, um câncer que nós temos hoje no Brasil".

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"Temos hoje, no Brasil, um problema seríssimo, e me parece que as autoridades fecham os olhos. É um problema tão grave quanto dependência química, talvez até pior em alguns aspectos", constatou o mineiro.

O candidato ainda apontou que "o brasileiro nunca esteve tão endividado por causa dos juros altos", e afirmou que as famílias que estão negativadas recorrem às apostas para tentar ganhar dinheiro e solucionar o problema.

Entre as propostas apresentadas para resolver a situação, Zema afirmou que "se tem alguém oferecendo veneno para a população, primeiro você para de oferecer veneno".

O ex-governador ainda defendeu que sejam feitas reformas administrativas e previdenciárias, redução do número de ministérios e revisão de programas sociais, para cortar gastos e reduzir os juros.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck