Caiado critica candidatos que escolhem plano de governo de última hora

Na avaliação de Caiado, o presidente precisa ter domínio sobre os principais problemas do país para orientar a equipe - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência, Ronaldo Caiado, criticou candidatos que, segundo ele, tratam planos de governo como documentos prontos que podem ser escolhidos de última hora. Durante a apresentação de suas diretrizes para a área da saúde, Caiado afirmou que sua candidatura não é resultado da construção de um personagem político e que o programa foi elaborado a partir de estudos e da consulta a especialistas.

“Eu não sou nenhum personagem construído para ser candidato à Presidência da República. Eu sou uma pessoa que acredita na ciência, no estudo, me aprofundo em detalhes, busco as melhores cabeças para me auxiliar e, ao mesmo tempo, respeito o plano de governo”, afirmou. O candidato também ressaltou que a elaboração das propostas precisa levar em conta as limitações orçamentárias e os desafios enfrentados pelo país.

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Para Caiado, o candidato que não conhece as demandas nacionais não está preparado para ocupar o Palácio do Planalto. Ele defendeu que o presidente tenha conhecimento suficiente para definir prioridades e cobrar resultados de ministros e integrantes do governo. “Os meus secretários serão muito mais competentes em cada uma das suas áreas do que eu. Mas eu saberei cobrar de todos eles com o conhecimento que tenho e o estudo que tenho em cada uma das áreas”, disse.

O ex-governador também criticou a ideia de que um candidato possa delegar integralmente a elaboração das propostas a assessores. Na avaliação dele, o presidente precisa ter domínio sobre os principais problemas do país para orientar a equipe. “Um candidato a presidente tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser uma pessoa que saiba escolher os seus ministros e, como tal, cada um com a sua tarefa de casa, sabendo os desafios que o Brasil tem”, declarou.

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Ao agradecer os especialistas envolvidos na elaboração do programa, Caiado destacou a participação do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na coordenação dos trabalhos. O goiano também defendeu que o debate eleitoral seja concentrado em temas que tenham impacto direto na vida da população.

“Deveria ser em cima de temas que o país demanda e não historinha de agora, em que cada um quer arrumar uma briga com os Estados Unidos, outro quer arrumar uma briga com o Paraguai, outro quer arrumar uma briga com isso, com aquilo, ao invés de poder discutir temas relevantes para o país”, enfatizou.