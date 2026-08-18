Ex-presidente do PT no Recife faz "colinha" de votação sem João Campos

O ex-presidente do PT no Recife Osmar Ricardo (PT-PE) publicou nesta terça-feira (18/8) em suas redes sociais uma espécie de "colinha" com os números dos candidatos em quem pretende votar. Entre os nomes indicados, um chama atenção: o da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

Isso porque, oficialmente, o candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado é o ex-prefeito do Recife e candidato ao Palácio do Campo das Princesas, João Campos (PSB). Na publicação, Ricardo também incluiu a vereadora do Recife e candidata ao Congresso Liana Cirne (PT-PE), o senador Humberto Costa (PT-PE), que disputa a reeleição, além de indicar voto em João de Nadegi (PV-PE).

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A ausência de João Campos na lista ganha relevância diante da movimentação do PT pernambucano em torno da candidatura do socialista. O partido caminha oficialmente com o ex-prefeito e integra a aliança construída para a disputa pelo governo estadual.No fim de julho, Osmar Ricardo deixou o comando do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores no Recife.

A saída ocorreu em meio ao processo de reorganização da legenda para o próximo ciclo eleitoral e às discussões sobre a composição da chapa majoritária em Pernambuco. Embora a publicação represente uma manifestação individual, a escolha de Raquel Lyra expõe as diferentes posições que ainda circulam dentro da base política que sustenta o projeto de Lula em Pernambuco.

A governadora, que deixou o PSDB e se filiou ao PSD, também trabalha para consolidar sua posição no cenário eleitoral do estado. A movimentação ocorre justamente em um momento em que as alianças para 2026 começam a ganhar contornos mais definidos.

No PT, a orientação oficial é de apoio a João Campos, mas nomes da legenda mantêm interlocuções e posicionamentos próprios, especialmente em uma eleição marcada por negociações para a composição das chapas proporcionais e majoritárias.