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ELEIÇÕES 2026

PE: Raquel Lyra lidera contra João Campos no 2º turno, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha mostra governadora com 51% das intenções de voto, contra 44% do prefeito do Recife, invertendo cenário registrado em abril

Pesquisa Datafolha mostra governadora com 51% das intenÃ§Ãµes de voto, contra 44% do prefeito do Recife, invertendo cenÃ¡rio registrado em abril - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais)
Pesquisa Datafolha mostra governadora com 51% das intenÃ§Ãµes de voto, contra 44% do prefeito do Recife, invertendo cenÃ¡rio registrado em abril - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais)

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) ultrapassou seu principal oponente nas eleições deste ano, João Campos (PSB), em um possível embate de segundo turno. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (28/5), na nova edição da pesquisa Datafolha.

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De acordo com a pesquisa, a atual governadora tem 51% das intenções de voto, enquanto João Campos contabilizou 44% dos votos. Neste cenário, votos em branco e nulos somaram 4%, enquanto 1% não sabe em quem votar. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

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O novo levantamento contrasta com a última pesquisa divulgada em abril. No levantamento, João Campos apareceu com 52% dos votos, enquanto Raquel Lyra ocupava o segundo lugar com 42% dos votos.

Em terceiro lugar para o governo de Pernambuco, está o candidato do PSol Ivan Moraes, com 2% das intenções de voto. Entre os três nomes colocados pela pesquisa, 4% dos votos são brancos ou nulos e 2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O Datafolha entrevistou 1.022 eleitores brasileiros de 25 a 27 de maio. O nível de confiança a pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07888/2026.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 29/05/2026 11:31 / atualizado em 29/05/2026 11:31
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