Número de candidaturas à Câmara dos Deputados recua em relação a 2022

No dia 4 de outubro de 2026, os brasileiros voltarão às urnas para escolher presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Diferentemente da Câmara dos Deputados, que renova todas as suas cadeiras a cada eleição, o Senado Federal é renovado parcialmente. O pleito definirá quais representantes ocuparão 54 das 81 vagas da Casa, responsável por revisar projetos de lei e desempenhar funções exclusivas previstas na Constituição. - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O prazo para registro de candidaturas eleitorais terminou no último sábado (15/8), com 7.620 pessoas inscritas para disputar uma das 513 vagas da Câmara dos Deputados. No entanto, o número é 19,6% menor do que o registrado nas eleições de 2022, quando 9.477 candidatos concorreram.

Além disso, os dados ainda podem sofrer alterações, já que a Justiça Eleitoral precisa analisar e aprovar os registros feitos. Na última eleição, por exemplo, 1.153 candidatos foram considerados inaptos para concorrer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por enquanto, a média nacional é de quase 15 candidatos por vaga, mas a concorrência varia entre os estados. O Distrito Federal concentra a maior disputa: são 164 candidatos para oito cadeiras, uma média de 21 concorrentes por vaga. No Amapá, onde também são eleitos oito deputados federais, há 89 candidatos, ou cerca de 11 por cadeira.

A redução também alcança os atuais parlamentares. Dos 513 deputados em exercício, 437 vão tentar a reeleição, ante 448 em 2022. Em contrapartida, cresceu o número de deputados que buscam vagas no Senado: são 42 neste ano, contra 21 na eleição anterior. Outros 11 disputam cadeiras em assembleias legislativas, enquanto cinco concorrem ao governo de seus estados.

Perfil das candidaturas

O perfil dos candidatos também mudou. As mulheres representam 37% dos candidatos à Câmara, acima dos 35% registrados em 2022 e da cota mínima de 30% prevista para cada gênero. O número de candidatos indígenas passou de 50 para 75, e o de pessoas transgênero subiu de 19 para 24.

Também aumentou a proporção de candidatos com ensino superior, de 68% para 71%.

Para a Casa, a menor quantidade de candidatos este ano é atribuída, entre outros fatores, à redução no número de partidos e às mudanças nas regras eleitorais. Desde 2021, uma mudança na Lei das Eleições passou a limitar o número de candidatos que cada partido pode lançar. Atualmente, as legendas podem registrar uma quantidade equivalente ao número de vagas em disputa no estado, mais uma candidatura. No Distrito Federal, por exemplo, onde há oito vagas para deputado federal, cada partido pode lançar até nove candidatos.

O cenário também foi alterado por fusões, incorporações e pela criação de federações partidárias, movimentos impulsionados principalmente pela cláusula de desempenho. Atualmente, o país tem 30 partidos, dos quais 22 têm representantes na Câmara dos Deputados.

Com informações da Agência Câmara.