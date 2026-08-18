Pablo Marçal corrige fortuna bilionária no TSE por "erro de digitação"

O candidato à Presidência Pablo Marçal nas urnas em 2024, quando concorreu a prefeito de São Paulo - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O candidato à Presidência Pablo Marçal, do PRTB, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a retificação de sua declaração de bens nesta terça-feira (18/8). O valor inicial, registrado em R$ 7,4 bilhões, foi corrigido para R$ 149,99 milhões.

Segundo o candidato e sua defesa, a grande diferença no patrimônio ocorreu por um erro de digitação. A maior parte do novo valor declarado, R$ 112,9 milhões, vem de participações societárias de Marçal.

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O principal item é a sua participação de 80% na Aviation Participações Ltda., declarada em R$ 80 milhões. O restante do montante está dividido entre fundos de investimentos, renda fixa, quatro imóveis e dinheiro depositado em contas correntes.

Apesar de uma condenação que o deixou inelegível até 2032, Marçal obteve uma liminar neste fim de semana que reconheceu sua filiação ao PRTB em 4 de abril. A decisão permitiu que o candidato efetuasse seu registro eleitoral.

A validade de sua candidatura, no entanto, ainda será avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 14 de setembro. Enquanto o processo não é concluído, Marçal pode participar de atos de campanha.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.