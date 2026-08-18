Pablo Marçal corrige fortuna bilionária no TSE por "erro de digitação"

O candidato à Presidência Pablo Marçal, do PRTB, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a retificação de sua declaração de bens nesta terça-feira (18/8). O valor inicial, registrado em R$ 7,4 bilhões, foi corrigido para R$ 149,99 milhões.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o candidato e sua defesa, a grande diferença no patrimônio ocorreu por um erro de digitação. A maior parte do novo valor declarado, R$ 112,9 milhões, vem de participações societárias de Marçal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia mais
-
Marçal recebe nova condenação de inelegibilidade e é multado em R$ 420 mil
-
Pablo Marçal inelegível por 8 anos pela segunda vez: o que se sabe sobre nova decisão judicial
-
TRE-SP marca julgamento de processos que deixaram Pablo Marçal inelegível
O principal item é a sua participação de 80% na Aviation Participações Ltda., declarada em R$ 80 milhões. O restante do montante está dividido entre fundos de investimentos, renda fixa, quatro imóveis e dinheiro depositado em contas correntes.
Saiba Mais
- Política Fachin diz que o Judiciário "não tem nada a esconder" ao citar supersalários
- Política Augusto Cury troca marketing às vésperas da propaganda na TV
- Política Renan Santos defende redução da maioridade penal e mudanças na CLT
- Política Haddad acena aos policiais e promete tecnologia e valorização à categoria
- Política Cenário eleitoral foi desenhado para Lula enfrentar "candidato fraco como Flávio", diz Renan
- Política Zema promete proibir casas de apostas se eleito: "Uma praga"
Apesar de uma condenação que o deixou inelegível até 2032, Marçal obteve uma liminar neste fim de semana que reconheceu sua filiação ao PRTB em 4 de abril. A decisão permitiu que o candidato efetuasse seu registro eleitoral.
A validade de sua candidatura, no entanto, ainda será avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 14 de setembro. Enquanto o processo não é concluído, Marçal pode participar de atos de campanha.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.