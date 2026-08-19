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Eleições 2026

Os fatores que levaram ao crescimento de Flávio nos trackings, segundo aliados

Bolsonaristas avaliam que reaproximação com a ex-primeira-dama ajudou senador

Levantamentos internos da campanha mostram que Flávio apresentou uma melhora relativa em relação ao presidente Lula - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)
Levantamentos internos da campanha mostram que Flávio apresentou uma melhora relativa em relação ao presidente Lula - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Auxiliares do senador e candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sinalizaram ao Correio que a entrada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) no pleito deu um fôlego a mais à imagem do parlamentar.

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Em trackings recentes, os conhecidos levantamentos internos, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora relativa em relação ao principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Outro fator que, segundo um interlocutor de Flávio, contribuiu para esse movimento são as novas revelações envolvendo Fábio Luís, filho de Lula, em um suposto esquema de tráfico de influência que teria beneficiado sua amiga, a lobista Roberta Luchsinger.

Na avaliação de aliados, a combinação desses elementos ajudou a ampliar a exposição de Flávio e a reduzir parte da distância em relação a Lula. A entrada de Michelle na disputa também é vista como uma forma de mobilizar o eleitorado identificado com o bolsonarismo, enquanto os episódios envolvendo o entorno do presidente são explorados politicamente pela oposição para tentar desgastar sua imagem.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 19/08/2026 12:31
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