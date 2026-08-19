Tarcísio apoia Flávio Bolsonaro: "Nossa vida aqui vai ser mais fácil"

Tarcísio de Freitas, durante a sabatina realizada nesta quarta - (crédito: Reprodução/YouTube)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta quarta-feira (19/8), que uma eventual eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência facilitaria a relação do governo paulista com a União. A afirmação foi feita durante uma sabatina na Jovem Pan News.

“O Flávio eleito presidente, a nossa vida aqui vai ser mais fácil”, disse Tarcísio, que busca a reeleição. Para ele, o alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipal pode acelerar a execução de políticas públicas. O governador confirmou que fará campanha ao lado do senador em eventos no estado.

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Tarcísio avalia que a relação com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é prejudicada, pois o Planalto considera seu governo como formado por “adversários políticos”. Segundo ele, por essa razão, o governo federal não “abraça” São Paulo da mesma forma que outros estados.

Como exemplo de parceria bem-sucedida, ele citou a articulação de sua gestão com a prefeitura da capital paulista, afirmando que a cooperação tem gerado resultados. “A gente vai tentar projetar isso para o eleitor no plano federal e mostrar um alinhamento com o Flávio”, completou.

Agenda conjunta em São Paulo

Tarcísio confirmou uma agenda conjunta com Flávio Bolsonaro. O senador estará em São Paulo nesta quinta-feira, 20, para um almoço com o governador na Mooca, após uma sabatina de Tarcísio com veículos do Grupo Globo. No sábado, 22, ambos participarão do Festival Peão de Barretos.

“Sem dúvida, vamos estar juntos. [...] E vamos fazer muitos eventos em conjunto”, garantiu o governador. A declaração de apoio ocorre um dia após Tarcísio dizer que tentaria focar sua campanha em políticas estaduais, deixando a polarização nacional de lado.

Questionado se ainda se considera um candidato bolsonarista, ele não respondeu diretamente. Definiu-se como conservador, liberal e defensor de “valores cristãos”, do setor privado e de um Estado enxuto. Afirmou ter gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acredita que a população não está “preocupada com ideologia”.

“Tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo”, concluiu.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.