Lula é o 1° candidato à Presidência a declarar doações de pessoas físicas

Até as 13h desta quarta-feira (19/8), o petista havia informado o recebimento de R$ 500 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o primeiro postulante à Presidência da República a declarar doações de pessoas físicas para a campanha à reeleição. Até as 13h desta quarta-feira (19/8), o petista havia informado o recebimento de R$ 500, segundo dados do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne informações sobre as candidaturas registradas.

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Do total, R$ 300 foram doados por José de Filippi Júnior, engenheiro e político filiado ao PT. Conhecido como Filippi, ele foi prefeito de Diadema (SP) por quatro mandatos e também exerceu os cargos de deputado estadual e deputado federal por São Paulo. Ele ainda ocupou a Secretaria Municipal de Saúde durante a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Filippi também já atuou como tesoureiro de campanhas de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff.

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Os outros R$ 200 declarados na campanha petista foram doados por Deivid Ferreira Couto, que já trabalhou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

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O candidato Romeu Zema, por sua vez, informou ter recebido R$ 1,7 milhão em recursos do fundo partidário do Novo. Até o horário consultado, os demais candidatos à Presidência ainda não haviam registrado doações para suas campanhas na plataforma da Justiça Eleitoral.