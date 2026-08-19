STF forma maioria para ampliar o alcance de medidas protetivas na Maria da Penha

A portaria conjunta dos ministérios da Educação e das Mulheres, estabelece diretrizes para que a violência contra mulher seja trabalhado de forma contínua e adequada à faixa etária dos estudantes. - (crédito: Reprodução/Canva)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quarta-feira (19/8), para expandir o alcance de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha. A decisão permite a aplicação da medida mesmo que o agressor não tenha relação doméstica, familiar ou íntima com a vítima. Com isso, a medida protetiva poderá ser usada em casos de assédio, perseguição e sequestro, baseados no gênero.

Os ministros também decidiram que todo pedido de medida protetiva de urgência seja analisado imediatamente pelo juiz que o receber, mesmo que ele não seja responsável por um juizado especializado em violência doméstica.

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O caso chegou ao Supremo após uma mulher em Minas Gerais denunciar as ameaças de morte e perseguições que vinha sofrendo por um vizinho, que acreditava estar em um relacionamento com a vítima. O pedido de medida protetiva foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob o argumento de que não existia nenhuma relação íntima entre os dois. O Ministério Público do estado entrou com um recurso para revisar a decisão do tribunal.

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Para o presidente do Supremo e relator, Edson Fachin, a violência de gênero pode acontecer em diferentes ambientes e relações sociais, profissionais, institucionais ou comunitárias. De acordo com ele, os fatos narrados pela vítima mineira indicavam uma tentativa de controle sobre a vítima e de restrição de sua liberdade, o que exigia uma apuração rigorosa e a análise da situação de risco.

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Além disso, o relator destacou que a Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil, define a violência contra a mulher de forma mais ampla, abrangendo condutas ocorridas tanto na esfera pública quanto na privada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro