Lula leva Motta ao RN e reforça articulação com o Congresso por pautas prioritárias

Entre os principais assuntos a serem tratados na viagem está a medida provisória que extinguiu a chamada "taxa das blusinhas" - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para acompanhá-lo em uma viagem ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (20/8). A agenda ocorre em meio a uma ofensiva do Palácio do Planalto para estreitar a relação com as cúpulas da Câmara e do Senado antes das eleições.

Lula e Motta viajarão juntos no avião presidencial e devem aproveitar o trajeto para discutir temas de interesse do governo no Congresso. Entre os principais assuntos está a medida provisória que extinguiu a chamada “taxa das blusinhas”, cobrança incidente sobre compras internacionais de até US$ 50.

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No Rio Grande do Norte, o deputado acompanhará o petista em Macaíba, onde o presidente visitará o Parque Tecnológico da região e participará de anúncios relacionados a supercomputadores e à estratégia de soberania digital. Depois do evento, os dois seguirão agendas distintas. Lula participará, em Natal, de seu primeiro ato de campanha no Nordeste, enquanto o presidente da Câmara viajará para Patos, na Paraíba, seu reduto eleitoral.

A presença de Motta na viagem é mais um sinal da tentativa de Lula de reconstruir e fortalecer pontes com a cúpula do Congresso em um momento considerado decisivo para a tramitação de propostas prioritárias para o governo.

Na semana passada, o presidente já havia feito movimento semelhante ao viajar ao Amapá acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Os dois participaram de uma visita ao navio-sonda da Petrobras responsável por atividades de prospecção de petróleo em águas profundas na Margem Equatorial, na região da Foz do Amazonas.

A aproximação ganhou relevância porque Lula e Alcolumbre haviam enfrentado um período de distanciamento desde maio. O diálogo entre os dois foi retomado recentemente, abrindo espaço para o avanço de matérias que estavam travadas no Congresso.

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Com apenas mais uma semana de trabalhos legislativos antes das eleições, o governo tenta acelerar a análise de uma série de propostas. Entre elas estão a PEC que prevê o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e o projeto que estabelece um marco legal para minerais críticos e terras raras.

MP das blusinhas

Outra prioridade é a medida provisória que extinguiu a tributação sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”. Segundo Hugo Motta, o tema deve ser o principal assunto da conversa com Lula durante o voo presidencial.

A urgência está relacionada ao prazo de validade da medida. Caso não seja aprovada pelo Congresso, a MP perde validade em 9 de setembro, a menos de um mês das eleições.

Na terça-feira (18), a campanha de Lula divulgou um vídeo em que o presidente afirmou estar otimista com a aprovação da proposta e disse esperar o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. “Eu estou convencido que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, vão votar e a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas porque é uma questão de justiça”, afirmou Lula.

A tramitação da MP havia sido prejudicada pelo rompimento entre Lula e Alcolumbre, após o senador articular a rejeição da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de abril.

A retomada do diálogo entre o presidente e o chefe do Senado, no entanto, mudou o cenário. A instalação da comissão mista responsável por analisar a medida é vista como um gesto de aproximação importante de Alcolumbre com o governo. Após dois adiamentos, a previsão é de que o colegiado seja instalado em 1º de setembro.

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