Por que o PL quer Michelle nas agendas com Flávio Bolsonaro

Depois da reaproximação da candidata ao Senado pelo PL-DF, os trackings internos mostraram um avanço significativo na aprovação de Flávio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press e Divulgação/PL)

Uma ala do Partido Liberal (PL) do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (RJ), defende que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participe de alguns atos da campanha do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar.

Segundo membros do partido ouvidos pelo Correio, a máxima defendida pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, de que "Michelle tem muito carisma" é uma verdade.

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Isso porque depois da reaproximação da candidata ao Senado pelo PL-DF, os trackings internos mostraram um avanço significativo na aprovação de Flávio. Ou seja, o próprio núcleo publicitário da equipe do presidenciável vê em Michelle um asset positivo.

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Inclusive, madrasta e enteado voltaram a aparecer juntos em um vídeo de campanha. Publicado pela ex-primeira-dama na quarta-feira (19/8), o material mostra os dois sorrindo diante de uma tela verde, enquanto toca o jingle da campanha. Na legenda, ela escreveu: “Vamos juntos resgatar o nosso Brasil”.

A publicização do vídeo marca, segundo caciques da legenda, um novo capítulo na reaproximação entre os dois, após semanas de rompimento público.