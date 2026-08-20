Damares celebra reaproximação entre Michelle e Flávio Bolsonaro

Para Damares, a imagem dos dois novamente lado a lado representa também a recomposição do grupo político. - (crédito: Ed Alves)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das interlocutoras que atuaram para aproximar Michelle (PL-DF) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o rompimento público entre os dois, afirmou ao Correio nesta quinta-feira (20/8) que acompanha com “muita alegria” a retomada da parceria entre a ex-primeira-dama e o candidato à Presidência. Para Damares, a reaproximação não causa surpresa, já que, segundo ela, a família Bolsonaro é unida por “propósitos, princípios e pelo amor incondicional ao Brasil”.

A crise entre Michelle e Flávio veio a público em junho, depois de a ex-primeira-dama acusar o senador de tê-la humilhado e maltratado durante uma conversa. O episódio expôs divergências que já vinham sendo discutidas nos bastidores e provocou preocupação entre aliados da oposição com o impacto que a divisão poderia ter sobre a campanha presidencial. Em julho, Flávio pediu desculpas publicamente, e Michelle respondeu ao gesto, sinalizando disposição para retomar a atuação conjunta. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Damares também destacou o papel político dos dois dentro do grupo bolsonarista. Ao falar sobre Michelle, chamou a ex-primeira-dama de “uma mulher de Deus” e de “uma força arrebatadora que arrasta multidões e toca o coração das pessoas”. Sobre Flávio, afirmou que o senador “tem sido um gigante” na defesa das pautas do grupo. A senadora disse ainda considerar importante que os dois voltem a caminhar juntos durante o período eleitoral.

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A aproximação avançou nas últimas semanas. Em 11 de agosto, Michelle e Flávio se reencontraram presencialmente para gravar material de campanha em Brasília. Na ocasião, Michelle afirmou que os dois haviam colocado “uma pedra” sobre o conflito. Na quarta-feira (19), ela publicou um vídeo ao lado do candidato à Presidência, no qual os dois aparecem sorrindo diante de uma tela verde. Na legenda, escreveu: “Vamos juntos resgatar o nosso Brasil”.

Para Damares, a imagem dos dois novamente lado a lado representa também a recomposição do grupo político. “Ver os dois caminhando juntos, alinhados e de mãos dadas, é a prova de que a nossa base está mais forte, madura e preparada do que nunca”, afirmou.