PL pede troca de cuidadora de Bolsonaro para liberar Michelle na campanha

Segundo Valdemar, mudança permitiria que Michelle tivesse mais disponibilidade para se dedicar à campanha - (crédito: Beto Barata/ PL)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira (20/8) que o partido pediu à Justiça a substituição da pessoa responsável pelos cuidados médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a mudança permitiria que Michelle Bolsonaro tivesse mais disponibilidade para se dedicar à campanha ao Senado pelo Distrito Federal e para acompanhar as viagens e os compromissos de Flávio Bolsonaro, candidato do partido à Presidência.

“Temos de conseguir autorização do Poder Judiciário para que ela seja substituída, porque ela precisa participar da campanha, fazer a campanha dela para o Senado e precisa estar presente nos comícios principais do Flávio Bolsonaro”, disse Valdemar à CNN Brasil.

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De acordo com o dirigente partidário, Michelle tem forte apelo junto ao eleitorado e poderá contribuir para ampliar a exposição de Flávio durante a disputa presidencial. Valdemar também afirmou que o senador teria registrado crescimento de dois a três pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto depois da reaproximação entre os dois.

A mudança, porém, não significa que a ex-primeira-dama deixará de acompanhar a campanha. Segundo Valdemar, a ideia é que Michelle participe dos eventos considerados estratégicos e de maior relevância para a candidatura de Flávio, sem a necessidade de estar presente em toda a agenda eleitoral.