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ELEIÇÕES 2026

Presidente do PL defende que Flávio participe apenas de debates com Lula

Valdemar Costa Neto afirmou que os dois candidatos concentram o interesse dos eleitores na disputa presidencial

Valdemar:
Valdemar: "O que realmente interessa ao brasileiro é Flávio e Lula, os dois nomes que estarão frente a frente" - (crédito: Platobr)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu a realização de debates entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência. Segundo Valdemar, o interesse dos eleitores está concentrado nas propostas dos dois candidatos.

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Para ele, Flávio deveria debater exclusivamente com Lula. A declaração foi dada em entrevista à CNN e republicada nas redes sociais do dirigente nesta quinta-feira (20/8).

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“Se ele (Flávio) for a um debate antes, só para promover um cidadão que está trabalhando contra ele, não é vantagem. Eu acho que ele só deve ir contra o Lula”, afirmou. “O que realmente interessa ao brasileiro é Flávio e Lula, os dois nomes que estarão frente a frente na disputa pela Presidência. Ninguém tem dúvida no Brasil de que, no segundo turno, estarão dois candidatos”, disse no vídeo.

Além disso, Valdemar afirmou que os debates não devem ser usados para promover outros candidatos. “Não vejo vantagem em participar de debates que sirvam apenas para promover outros candidatos.”

O primeiro debate presidencial, promovido pela TV Bandeirantes e pelo Estadão, está marcado para o próximo domingo (23). Participarão do encontro os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 20/08/2026 15:16
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