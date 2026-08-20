Presidente do PL defende que Flávio participe apenas de debates com Lula

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu a realização de debates entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência. Segundo Valdemar, o interesse dos eleitores está concentrado nas propostas dos dois candidatos.
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Para ele, Flávio deveria debater exclusivamente com Lula. A declaração foi dada em entrevista à CNN e republicada nas redes sociais do dirigente nesta quinta-feira (20/8).
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Além disso, Valdemar afirmou que os debates não devem ser usados para promover outros candidatos. “Não vejo vantagem em participar de debates que sirvam apenas para promover outros candidatos.”
O primeiro debate presidencial, promovido pela TV Bandeirantes e pelo Estadão, está marcado para o próximo domingo (23). Participarão do encontro os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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