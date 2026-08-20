Presidente do PL defende que Flávio participe apenas de debates com Lula

Valdemar: "O que realmente interessa ao brasileiro é Flávio e Lula, os dois nomes que estarão frente a frente" - (crédito: Platobr)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu a realização de debates entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência. Segundo Valdemar, o interesse dos eleitores está concentrado nas propostas dos dois candidatos.

Para ele, Flávio deveria debater exclusivamente com Lula. A declaração foi dada em entrevista à CNN e republicada nas redes sociais do dirigente nesta quinta-feira (20/8).

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“Se ele (Flávio) for a um debate antes, só para promover um cidadão que está trabalhando contra ele, não é vantagem. Eu acho que ele só deve ir contra o Lula”, afirmou. “O que realmente interessa ao brasileiro é Flávio e Lula, os dois nomes que estarão frente a frente na disputa pela Presidência. Ninguém tem dúvida no Brasil de que, no segundo turno, estarão dois candidatos”, disse no vídeo.

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Além disso, Valdemar afirmou que os debates não devem ser usados para promover outros candidatos. “Não vejo vantagem em participar de debates que sirvam apenas para promover outros candidatos.”

O primeiro debate presidencial, promovido pela TV Bandeirantes e pelo Estadão, está marcado para o próximo domingo (23). Participarão do encontro os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante).

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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