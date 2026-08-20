Flávio chama Marçal de "cara do bem" e defende união contra o PT

Ao comentar a presença de Marçal na disputa, Flávio defendeu que seu grupo político esteja aberto a quem se disponha a atuar contra o PT. - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20/8), em São Paulo, que Pablo Marçal (PRTB) é “um cara do bem”, preparado e bem-intencionado. A declaração foi feita durante uma agenda no Mercado Municipal de São Miguel, na zona leste da capital, em meio à ofensiva da Justiça Eleitoral contra a candidatura de Marçal ao Palácio do Planalto.

Ao comentar a presença de Marçal na disputa, Flávio defendeu que seu grupo político esteja aberto a quem se disponha a atuar contra o PT. “Todo mundo que se unir a favor do Brasil” deve ser acolhido, afirmou. Para o senador, a eleição não deve ser tratada como uma disputa pessoal entre candidatos, mas como um confronto político com o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Ou o Brasil vence ou o PT acaba com o Brasil”, declarou.

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O aceno ocorre enquanto Marçal tenta superar dois obstáculos jurídicos para permanecer na corrida presidencial. Em 5 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manteve, por unanimidade, a condenação que o torna inelegível por oito anos, contados a partir das eleições municipais de 2024. A decisão está relacionada ao uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha à Prefeitura de São Paulo.

Mesmo nessa condição, Marçal conseguiu registrar a candidatura pelo PRTB no último dia do prazo, após obter uma decisão liminar que reconheceu sua filiação ao partido com efeito retroativo. O Ministério Público Eleitoral, porém, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impeça o registro, alegando tanto a inelegibilidade quanto problemas relacionados à filiação partidária.

Nesta quinta-feira, o TSE determinou, em caráter liminar, que Marçal não tenha acesso ao fundo eleitoral nem ao horário eleitoral gratuito e que seja impedido de participar de debates até que a Corte analise definitivamente a situação.