Fim da escala 6x1: Boulos defende votação de PEC no Senado em um dia

"Se votarem na CCJ até segunda-feira (31/8), tem todas as condições para votar em Plenário", disse Boulos - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, projetou nesta terça-feira (25/8) para a próxima semana e em apenas um dia a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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Ele, que participou da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, interpretou que os senadores Otto Alencar (PSD) e Omar Aziz (PSD-AM), respectivamente, presidente da CCJ e relator da PEC que prevê fim da 6x1 na comissão, receberam com "alegria" o projeto.

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"Espero que antes da eleição a gente aprove a pauta da redução da escala de trabalho sem redução de salário. (...) Se votarem na CCJ até a segunda-feira (31), tem todas as condições para votar em Plenário", atestou Boulos.

Ao projetar a aprovação da PEC do fim da escala 6x1, o ministro publicizou cálculos de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa do governo é que o projeto seja aprovado até sexta-feira (4/9) da próxima semana.

certeza q vamos ter maioria pq é grito o trabalhador br







