Michelle é assunto de ligação entre Flávio e Eduardo Bolsonaro

O senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ligou para o irmão Eduardo Bolsonaro para tratar dos ataques que o ex-deputado vem tecendo contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) nas redes sociais.

Segundo interlocutores do primogênito de Jair ouvidos pelo Correio, há uma insatisfação do presidenciável com as alfinetadas públicas feitas por Eduardo, autoexilado nos EUA, contra aliados. Isso porque a presença de Michelle e a reconciliação com ela tem ajudado o filho '01' de Jair Bolsonaro a ter um melhor desempenho nas pesquisas internas e de intenção de voto.

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No último domingo (23), Eduardo compartilhou um vídeo e endossou críticas à candidatura ao Senado da madrasta. O episódio se refere ao post feito pelo influenciador Allan dos Santos que mencionava preferir eleição de Bia Kicis (PL-DF) à de Michelle.

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"Eu prefiro mil vezes Bia Kicis e Sebastião Coelho do que a Michelle com oito anos de incógnita. É uma incógnita, porque nós não sabemos o que ela poderá trazer para a direita. O que não é incógnita: pauta feminista, pauta de esquerda, saindo da boca de alguém que se diz de direita”, afirmou Allan no post o qual Eduardo republicou com a legenda "triste, mas verdadeiro".