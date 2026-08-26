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ATRITO NA FAMÍLIA BOLSONARO

Michelle é assunto de ligação entre Flávio e Eduardo Bolsonaro

Segundo auxiliares, essa não foi a primeira vez que o presidenciável teria pedido ao irmão, que vive nos EUA, que cessasse os ataques contra a madrasta

Flávio e Michelle brincam em gravação de vídeo de campanha - (crédito: Instagram pessoal)
Flávio e Michelle brincam em gravação de vídeo de campanha - (crédito: Instagram pessoal)

O senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ligou para o irmão Eduardo Bolsonaro para tratar dos ataques que o ex-deputado vem tecendo contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) nas redes sociais.

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Segundo interlocutores do primogênito de Jair ouvidos pelo Correio, há uma insatisfação do presidenciável com as alfinetadas públicas feitas por Eduardo, autoexilado nos EUA, contra aliados. Isso porque a presença de Michelle e a reconciliação com ela tem ajudado o filho '01' de Jair Bolsonaro a ter um melhor desempenho nas pesquisas internas e de intenção de voto.

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No último domingo (23), Eduardo compartilhou um vídeo e endossou críticas à candidatura ao Senado da madrasta. O episódio se refere ao post feito pelo influenciador Allan dos Santos que mencionava preferir eleição de Bia Kicis (PL-DF) à de Michelle.

"Eu prefiro mil vezes Bia Kicis e Sebastião Coelho do que a Michelle com oito anos de incógnita. É uma incógnita, porque nós não sabemos o que ela poderá trazer para a direita. O que não é incógnita: pauta feminista, pauta de esquerda, saindo da boca de alguém que se diz de direita”, afirmou Allan no post o qual Eduardo republicou com a legenda "triste, mas verdadeiro".

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 26/08/2026 11:13 / atualizado em 26/08/2026 11:14
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