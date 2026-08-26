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PT vê fôlego com Patrus e mira segundo turno contra Cleitinho em Minas

Para auxiliares petistas, o ex-prefeito de Belo Horizonte reúne as condições para avançar ao segundo turno

Para aliados, crescimento de Patrus nas pesquisas reforça a aposta do PT para a sucessão estadual - (crédito: Divulgação/PT-MG)
Para aliados, crescimento de Patrus nas pesquisas reforça a aposta do PT para a sucessão estadual - (crédito: Divulgação/PT-MG)

O lançamento da candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas Gerais provocou, segundo interlocutores da sigla no estado, uma reação positiva entre petistas da capital e do interior.

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Para auxiliares petistas, o ex-prefeito de Belo Horizonte reúne as condições para avançar ao segundo turno e enfrentar o senador Cleitinho (Republicanos), nome que eles apontam como provável representante da extrema direita na disputa.

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Em declaração ao Correio, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que a candidatura de Patrus trouxe “um ânimo muito grande” ao partido e à militância mineira. O deputado destacou a trajetória do petista como prefeito de Belo Horizonte e ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

“A capital era esperada e Patrus foi o melhor prefeito que nós tivemos aqui”, afirmou. Segundo Correia, a passagem de Patrus pelo governo federal também contribui para fortalecer sua candidatura no interior. O petista foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o primeiro governo Lula, período em que participou da implantação do Bolsa Família.

Na avaliação de Correia, o crescimento de Patrus nas pesquisas reforça a aposta do PT para a sucessão estadual. O deputado citou o levantamento mais recente do Datafolha, segundo o qual o petista teria se aproximado de Mauro Tramonte Calil, chegando a um cenário de empate entre os dois.

“O apoio do Lula e a capilaridade do PT indica que o Patrus é o mais provável de ir ao segundo turno contra o candidato da extrema direita, provavelmente o Cleitinho”, afirmou em tom otimista.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 26/08/2026 13:08
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