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ENCHENTES E DESLIZAMENTOS

Itamaraty divulga contatos para brasileiros no Nepal e Tibete

Países asiáticos foram acometidos por desastre natural. Até esta quarta (26/8), não havia registro de brasileiros vitimados

Morador local caminha em área devastada por enchentes causadas por um terremoto, em Devighat, no Nepal, nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: AFP)
Morador local caminha em área devastada por enchentes causadas por um terremoto, em Devighat, no Nepal, nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: AFP)

O Ministério das Relação Exteriores (Itamaraty) divulgou, nesta quarta-feira (26/8), telefones de emergência para brasileiros residentes do Nepal ou da Região Administrativa Autônoma do Tibete, na China. Os locais foram acometidos por deslizamentos de terra e enchentes.  

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Em nota publicada no portal do Governo Federal, o Itamaraty afirmou que recebeu a notícia da tragédia "com consternação". Um terremoto acontecido nos países nessa terça (25/8) ainda resultou em mortes e desaparecidos. No entanto, não há notícias de brasileiros entre as vítimas. 

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A Embaixada do Brasil em Katmandu, no Nepal, e em Pequim, na China, acompanham de perto o desenrolar dos fatos, segundo anunciou o Governo. Brasileiros que estejam no Nepal podem entrar em contato com o plantão da Embaixada pelo telefone +977 9801032381.

O número disponível para os que estiverem no Tibete é +86 138 0121 0722. Ainda há a opção de telefonar para o plantão consular geral, em Brasília, por meio do número +55 (61) 98260-0610.

O governo do Brasil expressou "profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Nepal e da China", segundo afirmou em nota. 

Desastre natural

O número de mortos nas inundações no Nepal aumentou para 160, segundo informações da polícia local obtidas pela AFP nesta quarta-feira (26/8). Autoridades locais disseram ainda que há centenas de desaparecidos na região de fronteira com o Tibete.

Um terremoto de magnitude 4,4 com epicentro a 10 quilômetros de profundidade pode ter causado o incidente, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A suspeita é de que o tremor tenha desencadeado uma avalanche de gelo e rochas no rio Lhende Khola, provocando inundações. A região havia passado por intensas chuvas antes, que estavam congeladas e represadas. Com o tremor, esse gelo foi rompido e a água liberada com intensidade.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 26/08/2026 17:33 / atualizado em 26/08/2026 17:34
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