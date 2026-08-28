Quem é Wilson Grassi Junior, médico veterinário que disputa a Presidência

Grassi é formado em Medicina Veterinária e teve atuação na área associativa. Foi conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP) - (crédito: Reprodução/Facebook)

O médico veterinário Wilson Grassi Junior, de 56 anos, disputa a Presidência da República pelo partido Democrata. Natural de São Paulo, ele tem Suêd Haidar como candidata a vice-presidente. A eleição de 2026 marca também a estreia da legenda em uma disputa presidencial com candidatura própria. O partido foi fundado em 2008 como Partido da Mulher Brasileira (PMB) e mudou de nome no fim de 2025.

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Grassi é formado em Medicina Veterinária e teve atuação na área associativa. Foi conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP). Nesse período, participou do projeto de implantação e gestão do primeiro hospital público veterinário para cães e gatos do país, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

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Em 2006, Grassi disputou uma vaga de deputado estadual em São Paulo pelo antigo PFL. Em 2022, concorreu a deputado federal pelo PV e recebeu 6.580 votos. Dois anos depois, tentou uma vaga de vereador da capital paulista pelo PRTB e obteve 2.777 votos. Agora, aos 56 anos, assume a cabeça de chapa do Democrata na corrida pelo Palácio do Planalto.

A principal aposta econômica de Grassi é a criação do Imposto Único Federal (IUF), que substituiria diversos tributos sobre a atividade produtiva por uma alíquota de 2% aplicada automaticamente sobre toda movimentação financeira, nos débitos e créditos bancários. O modelo prevê o fim de cobranças como Cofins, CSLL, IPI, IOF e da contribuição patronal sobre a folha.

Na outra frente da política tributária, o candidato propõe ampliar para cinco salários mínimos a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Em valores de 2026, o limite seria de R$ 8.105. De acordo com o estudo que acompanha a proposta, cerca de 85% dos atuais declarantes deixariam de pagar o imposto.

Na segurança pública, o plano combina o combate ao financiamento das facções com o isolamento de suas lideranças. A proposta mais controversa é a realização de um plebiscito sobre a criação de presídios de segurança máxima inspirados no modelo adotado em El Salvador. O programa afirma que a eventual adoção do sistema não implicaria a suspensão de garantias individuais nem a reprodução do regime de exceção em vigor no país.

Qual é o número de Wilson Grassi Junior na urna?

Wilson Grassi Junior concorre à Presidência pelo Democrata. O número na urna é 35.