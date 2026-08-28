Samara Martins: a juventude socialista na disputa pelo Planalto

Samara Martins da Silva Feitosa, 38 anos, chamou atenção ao lançar sua candidatura à Presidência da República pela Unidade Popular (UP), com um discurso voltado à luta pelo socialismo e à defesa dos trabalhadores e das mulheres. Sua trajetória política e militante, no entanto, começou ainda no ensino médio, e hoje ela é a mais jovem entre os 13 candidatos à Presidência nas Eleições de 2026, representando também uma nova geração na política brasileira.

Nascida em Belo Horizonte (MG) e radicada em Natal (RN), Samara Martins foi escolhida por unanimidade pelo diretório da UP para concorrer ao Palácio do Planalto, a candidatura foi oficializada em julho. Mas a presidenciável iniciou sua jornada de militância política ainda em 2005, quando passou a atuar no movimento estudantil e, logo após, foi recrutada pela União da Juventude Rebelião (UJR).

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A relação com a militância

Em 2010, Samara se mudou para Natal, onde seguiu atuando pela UJR e acabou sendo eleita presidente da União dos Estudantes Secundaristas Potiguares (UESP). Ao mesmo tempo, a jovem cursava odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFNR).

A militância de Samara Martins ganhou força e passou a ecoar nacionalmente. Em 2015, ela foi eleita diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE), um mandato de três anos, além de assumir, também, a coordenação nacional da UJR. Samara Martins passou a morar no Conjunto Habitacional Emanuel Bezerra, enquanto passou a atuar no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), em 2016.

Após a graduação, em 2019, a candidata da UP passou em um concurso público de Parnamirim (RN) e começou a trabalhar como cirurgiã dentista pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atuando na luta pelos direitos das mulheres, Samara participa da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário.

Unidade Popular e carreira política

A partir da caminhada por movimentos sociais, Samara se juntou a Unidade Popular em 2019. No mesmo ano, o partido convidou a militante para assumir a vice-presidência nacional. Assim, Samara Martins passou a disputar cargos políticos, em 2020 se candidatou a vereadora em Natal, em 2022 foi vice na chapa de Leonardo Péricles, candidato da UP que disputou as eleições para Presidência da República.

A guarda Portuária e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Portuários no Estado do Pará e Amapá (Sindiporto PA/AP), Raquel Bricio, foi a escolhida para o cargo de vice na chapa de Samara neste ano. Além de disputar o Palácio do Planalto, Samara Martins ainda atua no Movimento de Mulheres Olga Benário e na Frente Negra Revolucionária (FNR).

Plano de governo e revolução socialista

Autodeclarada socialista, Samara Martins tem como pauta prioritária a derrubada do sistema capitalista e a construção de um poder popular. Conhecida por também por levantar pautas trabalhistas, a candidata defende o fim da escala 6x1 e a redução da carga horária de trabalho para seis horas diárias, além de combater a pejotização e a precarização do trabalho.

Para a economia, o plano da UP é nacionalizar o sistema bancário e reestatizar empresas privatizadas. A taxação sobre grandes fortunas também está na proposta de governo de Samara, bem como a redução dos impostos cobrados para a população de baixa renda e de classe média. Algumas das propostas mais polêmicas é a eleição popular de juízes e tribunais e a descriminalização e legalização do aborto.

Qual é o número de Samara Martins nas urnas?

Samara Martins é candidata à Presidência da República pela Unidade Popular. O número dela nas urnas é 80.