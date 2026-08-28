Andrei Rodrigues diz que PF atua "livre de qualquer viés político"

"Trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir", afirmou Andrei - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil )

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou, nesta sexta-feira (28/8), que a corporação atua "livre de qualquer viés político". As declarações foram feitas em Brasília, durante a cerimônia de formatura de novos agentes. O gestor disse que a corporação desenvolve um trabalho "técnico e imparcial", que permite a defesa de qualquer ataque contra a instituição.

"Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a justiça e a sociedade. Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nesta gestão trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado", disse Andrei.

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A declaração ocorre em meio a uma crise envolvendo a PF e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado, nos bastidores, de interferir nas atribuições da corporação no âmbito do inquérito que apura fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A diligência mira Fábio Luís, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, até agora, não foram encontradas provas de envolvimento de Lulinha em atos criminosos. Mendonça determinou que qualquer alteração na equipe de investigação seja informada a ele.

"Nunca se esqueçam que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha", completou Andrei, em declaração aos novos policiais.