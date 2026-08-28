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Andrei Rodrigues diz que PF atua "livre de qualquer viés político"

Declaração do diretor-geral ocorre em meio à tensão envolvendo a instituição e o ministro André Mendonça, acusado de tentar interferir nas atribuições dos investigadores

"Trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir", afirmou Andrei - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil )

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou, nesta sexta-feira (28/8), que a corporação atua "livre de qualquer viés político". As declarações foram feitas em Brasília, durante a cerimônia de formatura de novos agentes. O gestor disse que a corporação desenvolve um trabalho "técnico e imparcial", que permite a defesa de qualquer ataque contra a instituição.

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"Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a justiça e a sociedade. Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nesta gestão trabalhamos com transparência e foco na missão institucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado", disse Andrei.

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A declaração ocorre em meio a uma crise envolvendo a PF e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado, nos bastidores, de interferir nas atribuições da corporação no âmbito do inquérito que apura fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A diligência mira Fábio Luís, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, até agora, não foram encontradas provas de envolvimento de Lulinha em atos criminosos. Mendonça determinou que qualquer alteração na equipe de investigação seja informada a ele.

"Nunca se esqueçam que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha", completou Andrei, em declaração aos novos policiais.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 28/08/2026 17:09
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