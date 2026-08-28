Na Bahia, Lula diz que orçamento de 2027 prevê superavit de 0,1% do PIB

Em agenda em Salvador, nesta sexta-feira (28/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo entregará o orçamento de 2027 com superavit de 0,1% do PIB (Produto Interno Bruto). Ele também defendeu aumento dos investimentos na área da educação e a criação de uma política nacional de cuidado para idosos.

“O orçamento que entregamos agora é um superavit de 0,1%. É pequeno, mas nós mostramos a seriedade com que a gente administrou esse país”, disse. Vale lembrar que a data final para o Poder Executivo Federal enviar a proposta do orçamento (Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA) ao Congresso Nacional é dia 31 de agosto.

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Além disso, o presidente afirmou que deseja discutir com governadores o futuro da educação no país. Ele defendeu mais investimentos na área, principalmente em cursos que impulsionaram a atuação brasileira nos campos da tecnologia e ciência.

“Nós vamos ter que definir de forma final a questão da educação. Vamos fazer mais investimento. Escolher os cursos que vão permitir que o Brasil possa disputar tecnologia e ciência com a China e os Estados Unidos”, afirmou.

Ele ainda associou um avanço no campo educacional à extração de minerais críticos, com o recurso sendo destinado ao desenvolvimento do país. “Meu novo mandato é para transformar o Brasil em uma das economias mais ricas do mundo e poderosas”, disse.

Política para idosos

Segundo o líder petista, ele está em dívida com os idosos ao não ter implementado uma política especial de cuidado dos mais velhos. Ele apontou que o programa garantiria o pagamento das aposentadorias devidamente, e poderia contar com centros de referência.

“Onde o idoso pode ir fazer o que quiser. (...) para dançar, estudar, andar, ver filme, e quem sabe, se tiver na minha performance, vai até namorar”, explicou. Para a semana que vem, Lula prometeu que irá zerar a fila do INSS, que está em 1,282 milhão de requerimentos pendentes, conforme dados parciais de agosto de 2026.

Jornal Nacional

O presidente Lula lamentou o enquadramento escolhido pelo Jornal Nacional na sabatina realizada com ele na quinta-feira (27). “O que é triste é que você sempre se prepara para tentar discutir proposta do futuro do Brasil”, afirmou, sem criticar diretamente a ênfase dada pelo jornal ao caso de investigação do seu filho, Lulinha.

“Daqui para a frente, em cada estado que for, a gente vai tentar trabalhar com nossos candidatos a governador e senador para a gente mostrar com muita clareza as coisas que a gente faz”, afirmou.