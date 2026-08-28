Rui Costa Pimenta: o sindicalista que disputa a Presidência pela quinta vez

Aos 69 anos, o jornalista e sindicalista Rui Costa Pimenta é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) à Presidência da República em 2026, sua quinta tentativa consecutiva ao cargo, um histórico que o torna um dos nomes mais recorrentes nas disputas presidenciais brasileiras das últimas décadas.

Nascido em São Paulo, em 25 de junho de 1957, Pimenta é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e também cursou Letras na Universidade de São Paulo (USP), mas não chegou a concluir a graduação. Durante a passagem pela Faculdade de Letras, foi diretor do Centro Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários. É casado e, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou a ocupação de jornalista e redator, além de não possuir bens registrados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A militância política de Rui tem início no período da ditadura militar. O candidato começou a atuar no movimento estudantil em 1976 e, em 1980, participou do Congresso de Refundação da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Salvador. Vem de uma linhagem política de esquerda, neto de João Jorge Costa Pimenta, uma das figuras fundadoras do Partido Comunista no Brasil.

Em 1985, Pimenta foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), durante a redemocratização do país. Foi também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980, mas rompeu com a legenda em 1992, discordando dos rumos do partido. Três anos depois, em 1995, liderou o lançamento do Partido da Causa Operária (PCO), inicialmente com registro provisório, que se tornou definitivo após uma campanha nacional de filiações. Desde então, Pimenta preside o PCO. Atualmente, também edita o jornal Causa Operária e apresenta na internet o programa Análise Política Semanal.

Uma trajetória de candidaturas

Segundo os registros do TSE, Pimenta concorreu à Presidência em 2002, 2006, 2010 e 2014, todas as vezes pelo PCO e sem sucesso eleitoral, além de ter disputado uma vaga de deputado federal por São Paulo em 1998. A candidatura de 2026 marca, assim, sua quinta tentativa de chegar ao Palácio do Planalto.

A candidatura de Rui Costa Pimenta foi a primeira a se confirmar oficialmente na corrida presidencial de 2026. A convenção partidária do PCO ocorreu a portas fechadas em 5 de agosto, e o lançamento público da chapa aconteceu em 8 de agosto, na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ao seu lado, como candidato a vice-presidente, está o professor de matemática da rede estadual paulista Antônio Carlos Silva, de 63 anos, também filiado ao PCO.

Propostas de governo

O PCO define a candidatura de Pimenta como "antissistema", com foco na oposição ao que classifica como imperialismo e na crítica a qualquer subordinação dos trabalhadores a projetos apoiados pelo "grande capital". Entre as bandeiras centrais da candidatura , uma das principais é o aumento do salário mínimo, a reforma agrária e a revolução socialista.

Pimenta é um defensor declarado do socialismo e do comunismo, e o PCO historicamente se posiciona à esquerda até mesmo de outros partidos socialistas brasileiros, como o PSTU e o PSOL, com um discurso de crítica revolucionária ao capitalismo.

Mais do que uma aposta em vitória eleitoral, a candidatura de Rui Costa Pimenta funciona, como a de outros partidos de esquerda radical no Brasil, como instrumento de propaganda política e organização partidária.

Qual é o número de Rui Costa Pimenta nas urnas?

Rui Costa é candidato à Presidência da República pelo PCO. O número dele nas urnas é 29.