Deputados federais concentram R$ 982,8 milhões em recursos de campanha

O valor pode mudar até o fim da eleição - (crédito: Agência Brasil)

A eleição para deputado federal é a que mais concentra recursos entre os cargos em disputa neste ano. Candidatos à Câmara dos Deputados já registraram R$ 982,8 milhões em receitas para financiar as campanhas, segundo a plataforma de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, o valor ainda pode mudar até o fim da eleição.

A maior parte do dinheiro vem dos cofres públicos. São R$ 932 milhões, o equivalente a 95% do total, provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral. Os candidatos registraram outros R$ 50,6 milhões em recursos privados.

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Entre os recursos privados, R$ 27,8 milhões vieram de doações de pessoas físicas. Os candidatos declararam ainda R$ 13,2 milhões em recursos próprios e R$ 3,9 milhões obtidos por financiamento coletivo.

O volume destinado às campanhas para deputado federal supera o registrado para os demais cargos. As candidaturas às assembleias legislativas somam R$ 406,7 milhões. Para o Senado, são R$ 174,9 milhões; para os governos estaduais, R$ 196,6 milhões; e para a Presidência da República, R$ 83 milhões.

Sudoeste concentra maior volume

O Sudoeste reúne a maior parcela dos recursos destinados às campanhas para a Câmara, com R$ 397 milhões. São Paulo concentra R$ 188 milhões desse montante. O estado também é o que elege o maior número de deputados federais, com 70 cadeiras.

O Nordeste aparece em seguida, com R$ 264 milhões. Depois estão o Sul, com R$ 151 milhões; o Norte, com R$ 100 milhões; e o Centro-Oeste, com R$ 71 milhões.

PL e PT lideram recursos

Entre os partidos, o PL aparece na primeira posição, com R$ 253,8 milhões destinados às campanhas para deputado federal. O PT vem na sequência, com R$ 172,1 milhões.

PP, PSD e União completam os cinco partidos com maior volume de recursos, com R$ 98,2 milhões, R$ 76 milhões e R$ 64,2 milhões, respectivamente.

No financiamento privado, o PL também lidera, com R$ 8 milhões. Em seguida aparecem Novo, com R$ 7 milhões; PT, com R$ 5,7 milhões; e PSD, com R$ 5,1 milhões.

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Quando cada candidato pode gastar

Cada candidato a deputado federal pode gastar até R$ 3.176.572,53 na campanha. O teto é o mesmo adotado nas eleições de 2022. Em 2018, o limite era de R$ 2,5 milhões.

O limite para deputado estadual ou distrital é de R$ 1.270.629,01. Para o Senado, o teto varia conforme o estado: vai de R$ 3.176.572,53 nas unidades menos populosas a R$ 7.115.522,46 em São Paulo.

As campanhas também têm limites para contratação de pessoal. Para deputados federais, a quantidade permitida varia conforme o estado, de 342 funcionários em Tocantins a 6.584 em São Paulo.

Com informações da Agência Câmara.

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