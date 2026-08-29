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Lula marca jantar com banqueiros após encontro do setor com Flávio

Lula quer encontro com Faria Lima

Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva addresses supporters during a campaign rally at 1º de Mayo municipal stadium in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on August 16, 2026. Brazilians will go to the polls next October 4 once again deeply polarized and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - (crédito: AFP)
Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva addresses supporters during a campaign rally at 1º de Mayo municipal stadium in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on August 16, 2026. Brazilians will go to the polls next October 4 once again deeply polarized and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - (crédito: AFP)

Após o senador e candidato ao Palácio do Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com banqueiros da Faria Lima, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio da Silva (PT) também quer um momento com as lideranças econômicas de bancos privados do Brasil. 

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À aliados, o petista relatou o incômodo com o recente encontro entre o primogênito de Jair Bolsonaro com representantes deste segmento em um jantar e disse querer fazer "para ontem" um momento com eles. 

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A equipe do chefe-mor do PT enviou na noite dessa sexta-feira (28/8) uma série de convites para um jantar marcado para esta segunda-feira. Entre os que estão convidados, o presidente do BTG, André Neves. 

Acompanhado de Daniella Marques, o candidato do PL se reuniu na noite da quinta-feira (27/08) e apresentou plataforma de governo a banqueiros, empresários e executivos do setor financeiro. O momento foi articulado pelo ex-presidente do Credit Suisse no Brasil Marcelo Kayath. Em maio, Kayath organizou encontro de Flávio com cerca de 20 empresários e representantes do mercado em Miami.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 29/08/2026 20:16 / atualizado em 29/08/2026 20:17
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