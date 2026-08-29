Lula marca jantar com banqueiros após encontro do setor com Flávio

Após o senador e candidato ao Palácio do Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com banqueiros da Faria Lima, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio da Silva (PT) também quer um momento com as lideranças econômicas de bancos privados do Brasil.

À aliados, o petista relatou o incômodo com o recente encontro entre o primogênito de Jair Bolsonaro com representantes deste segmento em um jantar e disse querer fazer "para ontem" um momento com eles.

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A equipe do chefe-mor do PT enviou na noite dessa sexta-feira (28/8) uma série de convites para um jantar marcado para esta segunda-feira. Entre os que estão convidados, o presidente do BTG, André Neves.

Acompanhado de Daniella Marques, o candidato do PL se reuniu na noite da quinta-feira (27/08) e apresentou plataforma de governo a banqueiros, empresários e executivos do setor financeiro. O momento foi articulado pelo ex-presidente do Credit Suisse no Brasil Marcelo Kayath. Em maio, Kayath organizou encontro de Flávio com cerca de 20 empresários e representantes do mercado em Miami.