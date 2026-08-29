Em BH, Lula mira eleitorado feminino e defende zerar casos de feminicídios

Na manhã deste sábado (29/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participou do ato Mulheres com Lula, em Belo Horizonte (MG). Durante seu discurso, ele defendeu o combate ao feminicídio e disse que o governo haverá “de conquistar a redução, senão a zero, a muito próximo disso” dos casos.

Em seu discurso, Lula também relembrou as medidas adotadas pela sua gestão em benefício das mulheres. "Nunca se fez tanto do ponto de vista da participação das mulheres. (...) Nunca antes, na história do país, o governo cuidou tanto da participação das mulheres como nós temos cuidado. É por isso que vamos fazer mais”, disse.

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O presidente defendeu uma maior participação das mulheres na política e que estudem para se desenvolver profissionalmente. “Deus já fez vocês maioria, exerçam esse direito”, disse. Ele ainda criticou a ausência dos homens nas tarefas de casa e defendeu o compartilhamento dos afazeres domésticos.

“A gente não pode brigar com o companheiro que não faz isso para a gente não jogar ele contra nós. O que precisamos é convencê-los de que, quanto mais compartilhamento houver em tudo, inclusive no serviço de casa, fica melhor para todo mundo”, afirmou.

O presidente também elogiou a esposa, a primeira-dama Janja Lula da Silva, destacando a participação dela como alguém que o fortalece ideologicamente, politicamente e na luta pelos direitos das mulheres. “Enquanto eu tiver uma causa, eu estarei com 30 anos de idade”, disse.

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Esta é a segunda viagem de Lula ao estado mineiro desde o início da campanha eleitoral. Ele retorna ao estado em meio a um empate técnico em pesquisas com o seu principal adversário, o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data desta quinta-feira (27), em Minas Gerais, Lula lidera com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra Flávio com 44%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, portanto, os dois estão tecnicamente empatados no estado.

A agenda de Lula busca atrair o eleitorado feminino, que representa a maior parcela dos votantes no país. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Brasil conta com 83.877.126 mulheres aptas a votar, o que corresponde a 52,84% do total nacional.

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O evento

O ato político Mulheres com Lula contou com a participação da primeira-dama Janja Lula da Silva, das candidatas ao Senado por Minas Gerais, Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL) e do candidato ao governo do estado, Patrus Ananias (PT). A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também estava presente.

Do governo, participaram as ministras Márcia Lopes (Mulheres), Esther Dweck (Serviço Público), Miriam Belchior (Casa Civil), Margareth Menezes (Cultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Janine Mello (Direitos Humanos), Raquel Barros (Igualdade Social) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Social e Agrário).

Ao tomarem a palavra, as ministras destacaram as políticas públicas do governo Lula voltadas às mulheres, reforçando o compromisso com um país mais justo e igualitário, garantido pelo acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia e aos demais direitos fundamentais. Um vídeo da primeira-dama no mesmo sentido também foi exibido.