Atlas/Bloomberg: para 55,1%, caso Lulinha afeta diretamente o governo Lula

Filho primogênito do petista, Lulinha responde a três inquéritos da PF por suposto tráfico de influência para tratar de contratos com o governo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma pesquisa da Atlas/Bloomberg mostrou, nesta segunda-feira (31/8), que 55,1% dos brasileiros acreditam que as investigações da Polícia Federal contra Fábio Luís Lula da Silva (o Lulinha) afetam o governo do seu pai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Filho primogênito do petista, Lulinha responde a três inquéritos da PF por suposto tráfico de influência para tratar de contratos com o governo.

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O levantamento, que entrevistou cinco mil pessoas entre os dias 25 e 30 de agosto, também apontou que 37,9% disseram crer que a repercussão das apurações da PF contra Lulinha é uma questão exclusiva do filho do presidente. Outros 7,1% disseram não saber responder.

Ainda segundo resultados da Atlas, 52,6% dos entrevistados acreditam que Lulinha usou de sua influência para fazer lobby e conseguir contratos com o governo. Outros 26,3% negam que o filho do chefe do Executivo tenha cometido essa irregularidade enquanto 21,1% não souberam responder.

Um possível uso da influência para fazer lobby frente ao governo federal é apontado pela Polícia Federal, que relaciona Lulinha com a empresária e lobista Roberta Luchsinger.

Para 43,4% dos eleitores, as investigações pioram muito a imagem do governo Lula. Para outros 37,4%, o governo do petista não é afetado. Outros 17,3% acham que pioram pouco e, para 1,9%, melhoram.

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