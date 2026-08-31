Lula tem 47,1% e Flávio tem 42,6% no 2º turno, diz Atlas/Bloomberg

A vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno diminuiu 1,8 ponto percentual. A diferença entre os dois recuou de 6,3 para 4,5 pontos, uma oscilação acima da margem de erro de um ponto.
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A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta segunda-feira (31), mostra Lula com 47,1% das intenções de voto, uma queda em relação aos 49,2% registrados no final de julho. Flávio Bolsonaro apresentou estabilidade, passando de 42,9% para 42,6%.
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No primeiro turno, o levantamento também aponta uma oscilação negativa para os candidatos do PT e do PL. O petista lidera com 43,4% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 33,7%. Em relação à pesquisa de julho, Lula caiu 1,6 ponto, enquanto Flávio perdeu 2,3 pontos.
O destaque é o crescimento de Augusto Cury (Avante), que alcançou a terceira posição com 7,8% dos votos. O candidato cresceu 6,2 pontos percentuais em comparação ao último levantamento, quando tinha 1,6%. Cury, que teve um "boom" de seguidores nas redes sociais, figurava anteriormente atrás de Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Os dados foram coletados entre 25 e 30 de agosto de 2026, período que incluiu o debate presidencial promovido por Band e Estadão, sabatinas na TV Globo e o início do horário eleitoral gratuito.
Intenção de voto no 1º turno
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Lula (PT): 43,4%
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Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%
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Augusto Cury (Avante): 7,8%
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Renan Santos (Missão): 7,6%
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Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
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Pablo Marçal (PRTB): 1,9%
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Romeu Zema (Novo): 1,0%
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Samara (UP): 0,9%
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Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
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Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
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Branco/Nulo: 0,1%
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Não sei: 0,2%
Cenários de 2º turno
Lula x Flávio Bolsonaro
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Lula: 47,1%
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Flávio Bolsonaro: 42,6%
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Branco/Nulo/Não sei: 10,3%
Lula x Caiado
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Lula: 46,6%
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Caiado: 41,0%
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Branco/Nulo/Não sei: 12,3%
Lula x Zema
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Lula: 47%
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Zema: 40,7%
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Branco/Nulo/Não sei: 12,3%
Lula x Renan Santos
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Lula: 47,5%
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Renan Santos: 26,0%
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Branco/Nulo/Não sei: 26,6%
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.014 pessoas entre 25 e 30 de agosto de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07972/2026.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.