Lula recebe banqueiros e empresários após encontro de Flávio e Faria Lima

O jantar de hoje (31/8) à noite, no Alvorada, contará com as presenças de Alckmin e Dario Durigan (foto) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber representantes do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para um jantar, na noite desta segunda-feira (31/8), no Palácio do Alvorada.

O movimento do petista em convidar para uma reunião nomes como André Esteves, sócio do BTG, Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Cosan, José Seripieri Júnior, da Amil, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, e Wesley e Joesley Batista, da J&F, ocorreu após seu principal opositor nas pesquisas, Flávio Bolsonaro (PL), ter cumprido agenda com representantes do PIB nacional.

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A reunião entre o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro e empresários causou incômodo em Lula, que considerou imediatamente marcar uma conversa com representantes desse setor.

O jantar de hoje, no Alvorada, contará ainda com as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Fazenda, Dario Durigan. O encontro está previsto para ocorrer a partir das 19h.

Conversas com Trump

O jantar acontece após movimentações nacionais dos poderes público e privado em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Da parte do Planalto, a relação com a Casa Branca se deu a partir de uma conversa entre o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer. Os dois trataram, nesta segunda, do tarifaço de até 37,5% a produtos brasileiros exportados aos EUA.

Já quanto à relação entre o empresariado brasileiro e Trump, o setor foi representado pelo sócio do BTG, André Esteves, em uma conversa realizada no último sábado (29). O teor da conversa, que durou 45 minutos, não foi comunicado pela assessoria de comunicação de Esteves.