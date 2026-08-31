MPF enviará procurador a evento contra o Irã em viagem bancada pelos EUA

O Ministério Público Federal (MPF) enviará um procurador para participar de evento contra o Irã, em uma viagem que será bancada pelos Estados Unidos no dia 16 deste mês. A autorização para a participação no evento foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (31).



De acordo com a portaria, o procurador Lucas de Moraes Gualtieri será o representante do órgão máximo. A publicação no Diário Oficial é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Hidenburgo Chateaubriand. De acordo com o texto, o MPF estará presente no workshop "Combate ao Irã e seus Representantes nas Américas", a realizar-se entre os dias 16 e 17 de setembro de 2026, em Assunção, no Paraguai.



O texto da portaria afirma ainda que "os custos com passagens aéreas, traslados internos, hospedagem e alimentação ficarão a cargo do Governo dos Estados Unidos". Além disso, durante a viagem, Lucas "fica desonerado de suas atribuições na origem, pelo período cuja ausência do país".

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A reportagem do Correio procurou o MPF para questionar o motivo do envio de um representante do órgão ao evento e aguarda resposta. O espaço segue aberto.