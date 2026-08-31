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NO PARAGUAI

MPF enviará procurador a evento contra o Irã em viagem bancada pelos EUA

De acordo com portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial, o órgão enviará representante para workshop "Combate ao Irã e seus Representantes nas Américas"

MPF - (crédito: Reprodução/Gov)
MPF - (crédito: Reprodução/Gov)

O Ministério Público Federal (MPF) enviará um procurador para participar de evento contra o Irã, em uma viagem que será bancada pelos Estados Unidos no dia 16 deste mês. A autorização para a participação no evento foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (31).

De acordo com a portaria, o procurador Lucas de Moraes Gualtieri será o representante do órgão máximo. A publicação no Diário Oficial é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Hidenburgo Chateaubriand. De acordo com o texto, o MPF estará presente no  workshop "Combate ao Irã e seus Representantes nas Américas", a realizar-se entre os dias 16 e 17 de setembro de 2026, em Assunção, no Paraguai.

O texto da portaria afirma ainda que "os custos com passagens aéreas, traslados internos, hospedagem e alimentação ficarão a cargo do Governo dos Estados Unidos". Além disso, durante a viagem, Lucas "fica desonerado de suas atribuições na origem, pelo período cuja ausência do país".

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A reportagem do Correio procurou o MPF para questionar o motivo do envio de um representante do órgão ao evento e aguarda resposta. O espaço segue aberto.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 31/08/2026 15:49 / atualizado em 31/08/2026 15:53
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